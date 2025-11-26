英政府喊加稅以穩定財政 撼動市場…導致債匯上沖下洗

英國財政大臣里夫斯26日公布年度預算，宣布增稅260億英鎊（340億美元），以穩定財政，估計財政緩衝高於預期，一度帶動債市和匯市走升，但投資人爬梳細節後，認為當局延後財政緊縮措施，質疑計畫可信度，導致市場上沖下洗。

里夫斯宣布多項增稅措施，包括延長凍結個人所得稅的最低徵稅門檻、提高所得稅率，對價值200萬英鎊以上的房屋額外課稅、提高房產稅等。

她說：「無疑地，我們將面臨再次反對，但我尚未看到對勞動人口來說，其他更可靠、更公平的替代方案。」

英鎊在漲跌0.3%之間震盪，10年期英債殖利率則在4.42%與4.45%間浮動，債券殖利率和價格呈反向走勢。

英國預算責任辦公室（OBR）的報告顯示，財政緩衝將增至220億英鎊（290億美元），遠高於OBR在3月預估的99億英鎊，也優於市場預估的150億英鎊。然而，這份報告同時調降英國明年成長預期，增幅從1.9%下修至1.4%；而且明年通膨展望從2.1%提高至2.6%。

法國農業信貸銀行（Credit Agricole）的十國集團匯率策略主管馬瑞諾夫說，儘管當局宣布的財政撙節措施大致符合預期，但延後實施可能會削弱政府決心修復公共財政的可信度。英鎊和英債價格均接近低點，近期內大概會持續齊漲齊跌。

這份報告意外提前發布，為OBR前所未有的失誤，搶盡財相里夫斯的鋒頭。OBR通常在財相結束預算演說後，才發布報告。

OBR警告，相較於展望中的不確定性、以及複雜稅制改變造成的風險，220億英鎊的緩衝空間仍然很小。OBR評估，里夫斯規劃的增稅措施，到2029-2039年時，每年可籌措261億英鎊。

Ninety One公司主管史塔福說，儘管主要數據較為正向，但達成細節和路徑看來較為缺乏說服力。

