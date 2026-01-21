英政府批准中國「超級大使館」案 民眾憂中國監控上街抗議

歷史悠久的前英國皇家鑄幣廠，緊鄰倫敦重要的金融核心，如今這片土地即將迎來全歐洲規模最大的中國大使館，儘管遭到當地居民、國會議員和人權團體反對，英國政府仍在週二拍板同意，英國安全事務國務大臣賈維斯，親上國會說明政府立場。

英國安全事務國務大臣賈維斯說：「我們已經採取行動，透過一系列廣泛的措施來增加該地區電纜的韌性，以保護敏感數據。」

這片爭議的土地下方有著關鍵地下電纜和電信設施，關於機敏資料和可能外洩的潛在風險，賈維斯說明，已強化防護機制，也強調外交現實必須面對。

英國安全事務國務大臣賈維斯表示，「雖然有些人對這座大使館已經而且無疑將繼續存有疑慮，但各國同意在彼此首都建立大使館，是國際關係中基本且正常的一部分。」

民眾的抗議牌上以小熊維尼搭配望遠鏡的圖像，諷刺中國監控的疑慮，雖然英國政府強調風險可控，但並沒有平息當地的反對聲浪。

前國會議員大衛奧爾頓表示，「我們正處於一個危險的地緣政治時刻，中國明確表達了他們對所謂，中華民族偉大復興的渴望。」

香港自由委員會基金會成員張晞晴說道，「這個地方將容納數百名中國政府僱員，我們知道這意味著什麼，更多的干預、更多的影響力行動，以及對像我這樣的人的更多恐嚇。」

英國媒體指出，中國計劃在地下蓋數量眾多、且用途不明的獨立房間，也讓外界對這一座中國駐英超級大使館是否涉及情報蒐集與跨境施壓，產生更多隱憂。

