英政府機關大樓天花板驚見隱藏攝影機 中國「超級大使館」再爆間諜疑雲

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〔國際新聞中心／綜合報導〕在英國官員批准中國的「超級大使館」計畫後，英國「每日郵報」(Daily Mail)9日報導，1棟敏感的白廳(Whitehall)政府大樓內，被發現裝有秘密攝影機，導致對間諜活動的擔憂日益加劇。

報導指出，這個隱藏在天花板隔板中的設備，是由在倫敦維多利亞區馬沙姆街(Marsham Street)工作的安全官員所發現的。該處是一個大型辦公大樓，英國內政部以及住房、社區暨地方政府事務部(MHCLG)皆設址於此。

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由於該棟大樓內的辦公室此前曾有官員參與中國擬在倫敦興建超級大使館的規劃申請，攝影機的出現引發對間諜活動的強烈擔憂。

據悉，該設備是在過去2個月內，在大樓內1個由多名公務員共同使用的公共區域被發現。目前仍不清楚該設備是如何被放置在如此敏感的地點，但安全機構已接獲通報，目前正在進行調查。

隱藏攝影機的曝光，將重新引發外界對英國政府大樓安全性的擔憂。反對中國興建大使館的人士此前曾警告，該館可能充當間諜基地，構成重大安全風險。

近年來，與中國和俄羅斯有關的駭客，涉及多起針對英國政府系統的網路行動，目的是為了獲取敏感資訊和政治情報。儘管目前沒有證據表明中國或俄羅斯與該設備有關，但據傳大樓內的員工對此感到震驚，擔憂自己一直遭到監聽或監視。

保守黨影子內閣首長柏格哈特(Alex Burghart)將這項發現，形容為「需要緊急調查的極其嚴重事件」，「在進駐內政部和其他部門的大樓內發現隱藏攝影機，引發對政府部門安全以及那些試圖破壞政府運作者的強烈質疑。」「我們迫切需要知道是誰負有責任、這個設備已經放置多久，以及是否有任何敏感或機密資訊遭到外洩。」

今年稍早，內政部與住房、社區暨地方政府事務部參與1項具爭議性的審查，最終批准了中國的超級大使館計畫。這座將座落於前皇家鑄幣廠(Royal Mint)舊址的大使館，促使英國各黨派國會議員以安全為由，敦促政府拒絕該項申請。

今年1月，英國首相施凱爾(Keir Starmer)面臨來自工黨議員的龐大壓力，他們提出國安疑慮，並警告該大使館可能被用來「加強恐嚇」異議人士，要求他阻擋該計畫。

包括台英國會小組工黨籍共同主席柴萍恩(Sarah Champion)在內的國會議員，列舉「中國近期間諜案件、干預活動以及對在英香港人發布懸賞的過往紀錄」，並強調「這座大使館將座落於對英國經濟與國家安全至關重要的敏感基礎設施之上」。

儘管有這些警告，政府仍介入該案，施凱爾也在今年稍早為大使館開了綠燈。保守黨議員譴責這項決定，指稱「磕頭的施凱爾」(kow-tow Keir)過於「軟弱」，為了確保與北京有更好的貿易關係，而犧牲國家安全。

「週日郵報」(The Mail on Sunday)去年曾披露該大使館的規劃文件，其中包括被稱為「間諜地牢」的設施：2套地下室房間和1條隧道。基於安全原因，其用途被隱蔽。

外交消息人士也透露，一處擬議的「間諜園區」將為大使館內超過200名情報人員提供現場住宿。

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