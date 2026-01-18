英文只有學測考！高中師揭頂大現況「這4校全科系參採」 一失手恐影響志願

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

115年學測一連三天登場，有網友在社群平台感嘆，學測英文幾乎已經是升學的關鍵門檻，一旦表現不理想，未來選擇可能受限，甚至得面臨重考。

115年學測一連三天登場，有網友在社群平台感嘆，學測英文幾乎已經是升學的關鍵門檻。（示意圖／Unsplash）

有網友在Threads分享，現行升學制度下，分科測驗不再考國文與英文，兩科成績僅採計學測結果，等於少了補救的空間，只要學測英文失手，後續填志願將受到明顯影響，甚至可能要選擇重考，讓不少考生壓力很大。

貼文曝光後，引發不少學子共鳴，直呼「英文真的很重要」、「我英文爆了就重考了」、「英文真的很重要，幾乎每個科系都會看英文」、「這我，英文一科爛，其他都13以上也一樣卡中字上不了頂大」、「不是從小全英環境念書，真的很難背完7000單，從小就開始家庭富裕程度的篩選，不公平」。

對此，高中輔導教師Ice在Threads整理多所國立大學的學測參採情形指出，頂大對英文的重視程度很高，參採比例高達99%，成功大學、清華大學、台灣師範大學及政治大學，全校所有科系皆採計英文成績；台灣大學僅醫學系未參採英文；陽明交通大學資工系APCS 組／資安組及中央大學工學院學士班不看英文，其餘科系皆會採計。

