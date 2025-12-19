英文女師遭高齡婦「逆向夾殺喪命」 兒目睹全程驚嚇失語

高雄市三民區昨（18）日上午發生一起逆向車禍奪命事故，53歲丁姓英文補教名師騎車載著20歲兒子前往學校途中，突遭77歲婦人駕駛的轎車逆向暴衝撞擊，丁女被夾在兩車頭之間當場失去生命跡象，送醫後因全身器官嚴重損傷不治。

機車雙載母子檔遭轎車逆向撞擊。（圖／警方提供）

事故發生於上午9時許，母子倆原本前往兒子就讀的國立大學，行經中華三路與建國三路口時，77歲潘婦駕車逆向猛撞，直到碰上另一輛汽車才停下。丁女承受了主要撞擊力，被夾在兩車之間吐出最後一口氣，送醫後因全身多處器官嚴重受損宣告不治。後座的兒子雖逃過一劫，但目睹母親遭受重創的經歷，讓他至今仍處於驚嚇狀態。

丁女教英文資歷長達25年，桃李滿天下，經常在社群分享學生考上國立大學的喜訊，與兒子的親密感情更是令人動容，近期還因兒子送貼圖而感動萬分，未料卻無辜遭高齡潘婦撞死。丁女丈夫悲訴，「高齡駕駛不適合開車，前陣子已發生很多類似問題，政府本應該規範這件事情」。

事發瞬間。（圖／警方提供）

據了解，肇事的77歲潘婦事前和朋友自屏東潮州至三鳳中街採買年貨，停車倒車時先是撞到貨車後稱，「頭暈，一時緊張踩錯油門」，又表示一時緊張踩錯油門才爆衝釀禍。潘婦強調「並非故意，這輩子只發生一次」。潘婦表示已聯絡保險公司協助處理賠償，後續因過失致死罪被移送至高雄地檢署，諭知10萬元交保。詳細事故原因仍待鑑定釐清。

丁女經常在社群分享學生考上國立大學的喜訊，與兒子的親密感情更是令人動容 。（圖／翻攝自丁老師臉書）

