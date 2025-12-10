英文師發問卷調查「性行為、內褲顏色」！銘傳大學說明處置

記者柯美儀／台北報導

銘傳大學傳出英文教師在課堂上透過問卷，詢問學生「昨晚有性行為嗎」、「裸睡嗎」等隱私問題，引發部分學生不滿，質疑是用隱私換成績嗎？對此，銘傳大學表示，已召開性別平等教育委員會，對該師展開調查。

有學生在Dcard發文表示，銘傳大學一名男性英文教師，要求學生填寫線上問卷調查，23個題目中，竟出現「昨晚有跟別人發生性行為嗎」、「今天穿什麼顏色的內褲」、「裸睡嗎」、「是處女／處男嗎」、「是同性戀嗎」等問題，並在課堂上抽問答題學生，引發學生不適。

該學生說，這名英文教師雖然說「不強迫」，但是話裡話外都在透露跟成績有關，讓她傻眼直呼「怎麼？這是逼著大家得用隱私換成績嗎？」

對此，銘傳大學回應稱，該師依課程規劃安排「文化禁忌」議題問卷調查，並抽問答題同學，引發部分學生感到不適，校方對此高度重視，已立即啟動關懷處置程序，並於12月5日召開性別平等教育委員會，討論後續調查處理。

校方表示，為維護學生學習權益並確保課程品質，已與授課教師進行溝通提醒，課堂使用的問卷填答內容及相關提問不得納入成績評量，後續課程不得再討論類似性別議題，應避免安排可能造成學生不適的敏感內容。

校方指出，學校也發信給選課同學，告知學校已妥慎處理，若有任何意見或建議，可隨時與學校聯繫，強調銘傳大學對校園安全與多元平等的學習環境，一定努力維護。

