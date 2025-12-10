英文師逼填性騷擾問卷！「有無性行為、是處女嗎」當眾揭答案…銘傳大學急回應

銘傳大學桃園校區某英文教師涉嫌校園性騷擾。圖／翻攝自FB／銘傳大學 Ming Chuan University

銘傳大學桃園校區驚見性騷擾教師？一名學生日前爆料，這天全班同學被英文課教師要求填寫含有隱私問題的問卷，包括詢問是否發生過性行為、內衣顏色等問題，甚至當著全班公布學生回答、追問學生身家與性經驗等，引發學生強烈不適。事件曝光後頓時引起熱議，銘傳大學也出面回應表示，目前已啟動性平會調查，並強調上述問卷不會列入成績計算。

銘傳老師問卷逼答「裸睡、初夜」！不填就當沒點名

桃園銘傳大學一名學生1日在Dcard銘傳大學版上PO出一篇題為「明知道這很冒犯為何還要問」的文章揭露，這天英文課老師要求學生們填寫一份問卷，雖然口頭上說「不強迫」，但聽在學生耳裡，仍認為老師話裡話外都在暗示該問卷與成績有關。只是原PO點開問卷連結後，卻發現其中問題相當詭異，包括「昨晚有沒有跟別人發生性行為」、「你今天穿什麼顏色的內衣褲」、「你在哪裡購買內衣褲」、「你裸睡嗎」、「你是處男或處女嗎」等等。

桃園銘傳大學某英文教師在課堂中要求學生填寫涉及言語性騷擾的問卷。圖／翻攝自Dcard

上述問題的答案選項只有「是（yes）」與「不關你的事（none of your business）」，而這名老師除了會抽選學生分享答案，當看見學生選答後者時，還會當著全班的面公佈學生的答案，並說出「你很難聊」、「怎麼這也不能問」等語。不僅如此，被點名的學生明顯感到尷尬、不知所措時，這名老師仍不停追問對方是否為處女，以及有無初吻、身高體重、政治相關問題、資產等。

原PO透露，一名被點名的學生被問及資產問題時，回答了「不關你的事」，沒想到竟被這名教師追問為何無法回答，也讓原PO怒批，這堂課程全程都讓學生們感到非常冒犯：「最可笑的是這個測驗的『滿分』是要你全部填『Yes』，怎麼？這是逼著大家得用隱私換成績嗎？」

銘傳大學桃園校區某英文教師涉嫌校園性騷擾。圖／翻攝自銘傳大學官網

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛怒批：「怎麼敢在桃銘社科院這樣搞啊笑死，一邊是刑法學生一邊是公共行政的學生欸」、「同班的簽，當下也覺得被騷擾到了」、「今天上這門課同個老師他也讓我們寫這個題目，一樣會抽人起來回答。後面有群整天都在吵的男生在抽內衣那題的時候說要抽一個女生問她內衣穿什麼顏色，寫這個題目真的是讓那群噁男有機會噁女生」、「同班的加一，真的誇張」、「而且要填這個表單才算點名，超無語」、「一定要投訴，投訴超有用！這真的太噁了！」

教師道歉沒誠意！校方回應了

原PO也在留言處PO出該教師事後回應，只見對方表示會在上課時再解釋問卷用意，並在回覆中致歉：「如果有造成任何人的不舒服，我十分抱歉，我會跟大家當面道歉」，但毫無誠意的回覆也讓原PO傻眼諷道：「大哥，不是這樣就不算性騷擾欸？」

桃園銘傳大學某英文教師在回覆中道歉。圖／翻攝自銘傳大學官網

對此，銘傳大學表示，得知此事後已立即啟動關懷處置程序，並在5日召開性別平等教育委員會討論後續調查，為了維護學生學習權益、確保課程品質，校方已與授課教師進行溝通提醒，相關問卷填答內容及相關提問不會納入成績評量，也不會在後續課程討論類似議題，教職員也應避免安排可能造成學生不適的敏感內容。

銘傳大學強調努力維護校園安全與多元平等的學習環境，校方後續已發信給所有選課同學，告知學校已妥慎處理，維護學生學習權益，也提醒若學生有任何意見或建議，也可隨時與學校聯繫。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



