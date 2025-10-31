英文歌劇「猴王悟空」11月14日金山首演 系列活動展開

英文歌劇「猴王悟空」（The Monkey King）將於11月14日在舊金山全球首演，舊金山歌劇院（San Francisco Opera）聯合多個社區夥伴推出一系列慶祝活動，從電影放映、木偶製作工作坊、兒童互動劇場到藝術展覽，慶祝這位中國神話中的傳奇人物孫悟空。

「猴王悟空」材自明代經典小說「西遊記」開篇，以英語與中文演唱，融合歌劇、舞蹈與大型偶戲，講述靈明石猴為求長生的歷險。劇中既有深海龍宮到天庭與眾神交鋒的激戰場面，也有觀音、菩薩吟誦佛經的片段。

廣告 廣告

劇作家黃哲倫曾分享，美猴王打破外界對中國人集體主義的刻板印象，以鮮明個性和反叛精神贏得喜愛。

作曲家黃若則表示，將悟空的故事搬上歌劇舞台是他長久以來的夢想，「他真實、有缺點、會犯錯，但與我們並無不同，他是我們的一部分。我們的世界滿是西方的超級英雄，但猴王悟空是來自亞洲的至尊英雄。除了華人在過去幾個世紀裡愛慕他以外，世界各地的人民也越來越喜歡他，

11月1日，位於華埠的百年戲院「大明星劇院」（Great Star Theater）將播放「大鬧天宮」雙片場，包括1961年經典動畫「大鬧天宮」（Uproar in Heaven）及2014年動作奇幻片「西遊記之大鬧天宮」（Havoc in Heaven’s Palace）。兩部影片均以原語音搭配英文字幕播放，門票雖免費，但已全部售罄。

緊接著在11月2日，亞洲藝術博物館將舉辦「猴王創作樂玩日」（Monkey King Make & Play），邀請家庭與兒童體驗木偶藝術的魅力。活動由社區藝術團體「藝術建社」（Art Builds Community, ABC）策劃，當日設有多場木偶製作工作坊與導覽，讓參加者親手創作屬於自己的「齊天大聖」。

舊金山公共圖書館亦將於11月6日至9日推出「從前有個歌劇：猴王悟空」（Once Upon an Opera: The Monkey King）系列，於西區、列治文與柏克賽德分館舉辦木偶互動劇場，由本地藝術家帶領親子探索各國木偶劇的故事形式。

11月15日的活動將聚焦於「創作背後的故事」。下午2時在明尼蘇達街藝術計畫中心（Minnesota Street Project）舉行的家庭工作坊，由木偶師阿巴德（Ramon Abad）展示歌劇中使用的木偶種類，並指導觀眾製作簡易木偶。「猴王傳說與新歌劇誕生」則邀請黃若與黃哲倫解構作品如何從東方神話轉化為當代舞台藝術。

11月14日至30日期間，觀眾還可在歌劇院演出現場欣賞「猴王藝術展」（The Monkey King Art Exhibition），由ABC與策展人阮瓊梅、潘碧德（Caitlin Pambid）共同策劃，展出灣區藝術家以孫悟空為靈感創作的繪畫與裝置藝術；

月底（11月28日及30日）則在歌劇院旁的戰爭紀念廣場舉辦「猴王市集」（The Monkey King Public Market），由華埠商家與本地藝術家設攤，融合音樂、美食與傳統工藝，為整個系列畫下句點。

更多世界日報報導

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

跨性別華女武士刀「殺妻」 一級謀殺罪成立

JetBlue飛新州航班「突驟降」 緊急降落佛州 至少15人送醫