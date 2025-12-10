英文翻譯鬧笑話 紅葉國小指示牌寫成「小國家」

台東縣延平鄉一處觀光指示牌因英文翻譯錯誤而意外爆紅，指示牌將紅葉國小標示為「Hongye Small countries」，讓小學瞬間變成「小國家」，令遊客看了哭笑不得。正確的英文翻譯應為「Hongye Elementary School」，這起烏龍翻譯近日在網路上引發熱議。

紅葉國小指示牌翻譯錯誤。（圖／中視新聞網）

前來紅葉溫泉泡湯的遊客在紅葉橋路口發現這張搞笑指示牌，隨著天氣轉冷，觀光人潮漸增，卻意外看見這個翻譯錯誤。紅葉國小郭姓老師對此表示，在地人對路況熟悉，平時不會特別留意招牌內容，但看到翻譯錯誤的指示牌，感覺學校好像自成一個國家。

廣告 廣告

在紅葉國小校門口可發現，門牌上標示的是「Hongye Primary School」，這是英式英文的用法。Elementary School則屬於美式寫法，兩者都是指小學的正確翻譯，但若寫成Small countries，意思就完全不一樣，讓紅葉國小意外成為「小國家」。

指示牌上的翻譯錯誤不只一處，紅葉溫泉的英文也出現問題，標示為「Warm Spring」而非慣用的「Hot Spring」，指示牌的翻譯錯誤，容易造成去往當地遊客混淆。

延伸閱讀

不是壞掉！他見「橘色干貝」不敢吃 店家：千中選一極品

胰臟藥「卡利消」全台缺貨 食藥署：無可替代！目前等待申請通過

讓旅客一去就愛上的海島 宮古島「沖繩最美離島」成冬季亮點