英文老師載兒遭高齡婦撞死鄰哽咽：她教書認真

又是高齡駕駛惹的禍，77歲的潘姓婦人從屏東開車到高雄三鳳中街要採買年貨，在建國路邊要停車時誤踩油門，自小客暴衝過馬路，逆向撞上雙載的母子，後座的兒子飛起摔落路邊受傷，母親則連人帶車，一路被推撞，夾在二輛車中傷重死亡，潘姓婦人說頭暈才肇事。

53歲的丁姓死者是一名補習班老師，教書25年，教出不少優秀學生，補習班隔壁的鄰居聽到噩耗，震驚到無法接受，哽咽地說自己的兒子也是給她教，稱讚死者是一名好老師。而死者17號晚間補習班打烊和丈夫一起騎車離開的監視畫面，也成為夫妻倆最後合影。

17號晚間10點多補習班打烊，丈夫牽車出來在外等候，沒多久負責關鐵門的太太，自己也騎了一輛白色機車出來。

記者：「他老婆出來了，騎另外一輛白色的，就今天車禍的（那輛機車）。」

而這名婦人是這家補習班的老師，同時也是18號遭77歲婦人，開車衝撞身亡的丁姓死者，補習班打烊跟先生騎機車回家，這畫面成了夫妻倆的最後一次一起返家的身影。

民眾VS.記者：「她兒子坐在旁邊，啊這個是肇事者，坐在椅子上面。」

18號上午意外發生，救護人員火速到場搶救丁姓死者，同車的兒子只受輕傷，但他因為過度驚嚇，一句話都說不出來，需要旁邊的好心人幫忙安撫，肇事的77歲婦人就坐旁邊，但令人悲痛的是最後這對母子天人永隔，丁姓死者傷勢過重搶救無效，丈夫和兒子下午也隨行遺體到殯儀館，兒子也因為腿部受傷，走路一跛一跛，態度低調不願受訪。

被衝撞身亡的丁姓死者在三民區開設補習班，專教英文教書25年，教出不少優秀學生，鄰居聽到噩耗都感到相當訝異。

補習班旁邊鄰居VS.記者：「怎麼這樣子啦，哪有可能啦，所以你突然聽到這個消息，我真的沒辦法接受。」

鄰居難過哽咽震驚到無法接受，丁姓死者專教國高中英文，鄰居說因為是小班制，為了要顧好每個學生的成績，她也會要求家長配合度要高，若三天兩頭請假就不收，臉書上也看得到很多曾被她教過的學生畢業出社會還會特地回去找她合照，看得出相當受到學生愛戴。

補習班旁邊鄰居：「對她是很好的老師，因為那時候是我兒子給她教的，我介紹很多人給她，她是明星老師，那她上課也很認真，她非常認真啊。」

好老師載兒子外出，卻意外遭高齡駕駛衝撞身亡，學生家長和家屬哀痛至極。

