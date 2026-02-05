英文落漆藏不住熱情 賣魚哥招待外國客影片爆紅

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

最近網路上一段台灣賣魚郎，和外國遊客的對話影片火紅。起因只是市場賣魚郎，熱情的招呼外國遊客，要請他喝杯飲料，沒想到賣魚郎的彆腳英文，跟他藏不住的熱情幽默，讓整段影片趣味橫生，也吸引不少網友點讚，直呼台灣人情味，真的不是蓋的！





英文彆腳熱情不減！ 賣魚哥招待外國客影片爆紅

魚攤老闆愛老外，一見外國客人，就愛熱情款待！（圖／民視新聞）





影片裡忙著整理攤位的魚攤老闆，突然想要招待外國朋友。

才剛聽完太座的即時教學，這位魚攤老闆馬上忘記，喝飲料該怎麼說。連要不要加糖都很難翻譯，接下來的自我介紹，更有創意。

廣告 廣告

這位號稱是，鴨母寮市場海外公關組的魚攤老闆高楨傑，74年次今年41歲，是鴨母寮市場百年魚店第四代店東，長榮中學餐飲系畢業，已經接手魚攤生意18年。已婚，外號鴨母寮市場豬哥亮。





英文彆腳熱情不減！ 賣魚哥招待外國客影片爆紅

馬桶蓋髮型有特色，外號「鴨母寮豬哥亮」有噱頭！（圖／民視新聞）





招牌的馬桶蓋髮型，也是從年輕到現在的標配，個性就是幽默風趣，就愛跟外國遊客搏感情。

期時市場裡可是臥虎藏龍，不只有豬哥亮，斜對角還有外商企業退休的洪金寶。

魚攤從日治時期開始，就在當地經營，從祖輩經營至今，讓當初剛退伍的高楨傑，也理所當然的繼承家業。出身很LOCAL，心態可是INTERNATION！





原文出處：英文彆腳熱情不減！ 賣魚哥招待外國客影片爆紅

更多民視新聞報導

黃仁勳親簽紅包現蹤拍賣網！「轉賣458萬」店家曝真相

黃仁勳訪中掀旋風！ 逛市場買近萬元水果、贈紅包遭高價仿冒

弱弱相殘1／黑幫鎖定弱勢下手！業務員也是拒保族 警衝醫院找被害人

