英文課問卷竟調查「性經驗、內衣顏色」！學生控用隱私換成績 銘傳大學：已送性平

銘傳大學一門商務英文課因要求學生填寫涉及性隱私的問卷引發譁然。

銘傳大學一門商務英文課因要求學生填寫涉及性隱私的問卷引發譁然。問卷題目竟包含「是否為處男／處女」、「今天內衣顏色是什麼」等內容，讓多名學生感到不適並集體反彈。校方強調高度重視此事，已啟動性平會調查，並要求授課教師立即停止相關提問，承諾全力維護學生的學習安全與權益。

英文課陳姓男教師在課堂上要求學生填寫線上問卷，題目涉及性行為、性傾向與貼身衣物等隱私資訊。（圖／銘傳大學臉書）

據了解，該商務英文課的陳姓男教師在課堂上要求學生填寫線上問卷，但題目多項涉及性行為、性傾向與貼身衣物等隱私資訊，包括「昨晚是否與他人發生性行為」、「是否為同性戀」、「是否喜歡裸睡」、「今天穿什麼顏色的內褲」等。問卷一曝光便在校內社群引發激烈討論。

有學生在社群平台發文控訴，雖然老師聲稱問卷「非強制」，但語氣卻暗示與成績相關，使學生感到被迫填答。若學生選擇「不關你的事（noneofyourbusiness）」，教師竟會在課堂上指名評論「難聊」，甚至公開學生的回答、抽點分享，引發學生質疑是用隱私換取成績，心理壓力倍增。

銘傳大學表示，該問卷原用於「文化禁忌」單元討論，但部分題目明顯超出合宜範圍，造成學生不適，校方對此深表遺憾。12 月 5 日已召開性別平等教育委員會展開調查，並啟動關懷程序，同時提醒授課教師不得再提出相關提問。

校方強調，問卷內容與回答一律不得納入成績評量，後續課程也不得再涉及敏感性議題，以免造成學生壓力。銘傳已經向選課學生寄發通知說明處理進度，並重申將致力打造安全且尊重多元的校園環境，鼓勵學生若有疑慮可隨時向學校反映。

