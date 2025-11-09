英文金曲、懷舊旋律響「港節」 Beyond前團員劉志遠、金曲歌王謝宇威、金鐘得主柯大堡王牌演出震撼登場！

【警政時報 司徒／臺北報導】Beyond樂團前成員劉志遠、金曲歌王謝宇威、金鐘得主柯大堡、張啟樂攜手現身台北華山「2025好友港節市集」除了將眾多經典歌曲重新演繹；劉志遠、謝宇威限定組合的演出，更是引爆全場熱潮，台下觀眾聽得如癡如醉，還上演百人大合唱「海海人生」；金鐘得主柯大堡登台演唱時，也吸引台下超多香港人跟著合唱；而「港仔台爸」張啟樂也被台下觀眾拱上台開口唱歌，同為活動總召兼主持、還要負責找表演者的他，竟也還要上台表演，直呼「一切都是為了奶粉錢！」

「港仔台爸」張啟樂的媽媽特地來台支持「好友港節」。(圖/好友港節 提供)

謝宇威與劉志遠合作演出時，除了帶來耳熟能詳的粵語金曲，也加碼獻上西方經典英文歌曲，期待能透過多元曲風，勾起港台民眾的共同美好回憶！二度登上「好友港節」劉志遠表示：當看到台灣親友們都特地前來支持時，心中滿是感動。他分享：「這個活動的意義，就是讓不同文化背景的人們齊聚一堂，共同創造美好時光！」這也讓他更堅信文化交流的力量。

左起-金曲歌王謝宇威、劉志遠、柯大堡、張啟樂攜手獻唱「好友港節」。(圖/好友港節 提供)

張啟樂對於連續三年擔任總召集人，能為在台港澳朋友貢獻一份心力，感到無比榮幸；雖然女兒才剛出生，太太也還在醫院，但他還是很感謝太太的辛勞，有了全家人的支持，讓我可以全心投入「好友港節」。更意外的是張啟樂的媽媽也特別從香港飛來台灣支持他，來台期間剛好碰到孫女誕生，真的是雙喜臨門。

金曲歌王謝宇威、劉志遠限定組合，帶來多首粵語金曲、西洋金曲。(圖/好友港節 提供)

談及「港仔台爸」新封號，張啟樂謙虛表示：為了辦這次的活動，很多人都開玩笑說我是「拋妻棄女」還是謝謝身邊的好朋友們，全都來現場幫忙力挺；我會努力當個好爸爸，並期望孩子們能在台灣這片土地上，健康快樂地成長，言談中流露對家庭的愛與期待。

