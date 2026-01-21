英文「補教天王」高國華強勢回歸 2026首場線上直播揭密逆轉大考致勝關鍵登場

英文補教天王高國華強勢回歸，2026首場線上直播登場，揭密大考逆轉勝關鍵邏輯。（記者翻攝）

【警政時報 包克明／臺北報導】還在為小孩大考原地踏步困擾或孩子英文寫作題目無從落筆而傷腦筋嗎？英文補教天王高國華老師今(21)日晚間舉辦了一場震撼教育界的線上直播分享會，親自為全台家長與學子診斷英文學習的盲點，傳授讓成績「突飛猛進」的逆轉密技。分享包括「英文分數低落的關鍵原因分析」、「英文寫作思維建立」、「家長高效陪伴共學英文策略」等精彩內容。

英文補教天王高國華的線上直播分享會，親自為全台家長與學子診斷英文學習的盲點。（記者翻攝）

「英文大考不是比誰背得多，而是比誰懂判斷邏輯。」高國華指出，許多孩子挑燈夜戰背單字、但大考英文成績依然原地踏步，甚至面對英文作文題目時，孩子總是腦袋一片空白，不知如何下筆？

擁有30多年教學經驗的高國華老師在2026年開春即宣布，本週三（21日）晚間7點30分特別針對家長及學生精心設計兩小時教學精華時間，舉辦「英文秘技大公開」的線上直播分享會，親自為全台家長與學子診斷英文學習的盲點，傳授讓小孩在英文大考成績「突飛猛進」的逆轉密技！

高國華開宗明義指出， 拒絕死背，以出題者的視角用「文法陷阱拆解」，幫助學子直達滿分，高老師曾帶領無數學生從英文放牛班翻身進入明星高中與頂尖大學。學生英文成績積弱不振，始終無法突破的學習真相，其實是「方法從一開始就錯了」，而不是孩子不夠努力造成的！

高國華在線上分享會中，針對國高中最容易失分的「文法地雷區」進行精闢解析，他獨有的教學風格是將枯燥的文法邏輯化為生動的記憶點，讓學生不再只是死記公式，而是學會「考試關鍵判斷邏輯」，教孩子如何在考場上秒殺難題！

高國華也分享會三大重點，直擊英文學習痛點，包括：關鍵原因分析： 一次搞懂孩子英文長期卡關、補習多年卻無成效的真正核心問題。寫作思維建立： 解決孩子看到作文「不敢寫、寫不出、怕寫錯」的恐懼。高效陪伴策略： 即使家長英文程度不佳，也能透過高老師研發的系統，有效引導孩子正確學習！

高國華說，為了回饋家長學生，報名好禮有獨家「文法陷阱 50 題」手冊，凡準時參與本次線上說明會的觀眾，均可獲得由高國華老師親自編纂的珍貴教材：《拆解國高中最容易掉分的 50 題英文文法陷阱》。這份教材集結了高老師數十年的教學精華，是考前衝刺的必備聖經。

高國華老師指出，這是扭轉孩子英文程度、重拾自信的最關鍵兩小時！線上分享會詳細資訊：ZOOM 線上直播，連結： https://bit.ly/3ZcqDpl，會議 ID：4276578059，密碼：8888。

