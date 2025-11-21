英新冠疫情檢討報告 指強生政府防疫決策慢半拍

委員會認為如果能早一點實施部份限制，後來就不必走到全面封鎖那一步；而到了必須封城的時候卻又慢吞吞，只要能夠提前1個禮拜，2萬多人或許不必死。可見強生政府事前沒有意識到疫情威脅的規模，之後又無法緊急應對。

甚至包括首相自己在內，許多內閣成員帶頭違反禁令，甚至在官邸開party，突顯政府決策混亂、領導文化徹底失敗。這份報告對強生政府提出嚴詞批判，但檢討的目的是為了因應未來的危機，委員會提出的建議，簡單來說是要簡化應變結構加強協調，最重要的是提前準備。

英國是受到幾年前新冠疫情衝擊最嚴重的國家。疫情期間一共有23萬人死亡，經濟衝擊到今（21）日都沒有完全復原。英國官方在20日發布報告，徹底檢討當時強生政府的決策表現。

新冠調查委員會主席哈雷特表示，「回應的速度應該更快，後來卻沒有如此，2020年2月是錯失良機的1個月。」

英國在2020年1月就出現第1起死亡案例，中國發生呼吸道傳染病的消息也已經廣為人知，強生政府卻拖到當年3月23日才決定封城，錯過黃金時機。報告指出只要再提前一個禮拜宣布，就可以減少2萬3000人死亡。

而由於官方缺乏完整計畫，強生本人對於實施管制措施舉棋不定，也讓英國當時經歷解封後疫情惡化，於是被迫再次封城的困境。

哈雷特指出，「英國政府當時的核心，存在『有毒』又混亂的文化，這樣的文化對於良好的決策傷害非常重大。」

當時強生內閣混亂失序，早已不是秘密。強生曾經遭受外界猛烈砲火的一項原因，就是他才剛剛宣布全國分階段封城，沒幾日自己就在唐寧街首相官邸開派對，知法卻帶頭犯法，讓社會各界深感失望。一名高階幕僚也在事後爆料，強生甚至不把民眾的死亡當一回事。

前首相首席顧問康明思說道，「強森當時所抱持的部分理由是，封城根本不合理也沒有用，另一部分理由則是，情況雖然糟糕，但死去的都是80歲以上的老人，我們不能因為80歲以上老人死了就扼殺我們的經濟。」

對於許多英國家庭來說，疫情期間失去生命的家人已經永遠不會再回來。調查委員會則表示，希望藉由這次檢討報告，讓未來政府決策有改善的依據。





