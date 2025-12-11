英新型電動空中計程車亮相 擬建網絡縮短5倍乘車時間

英國航太業者Vertical Aerospace推出最新的電動垂直起降飛機Valo，10日在倫敦亮相，它可以像直升機一樣垂直起降，縮短所需的空間範圍，但卻沒有像直升機一樣的噪音，也不會產生廢氣。

此外，憑藉著已經獲得全球各航空公司約1500份訂單，Vertical Aerospace承諾，將在英國和法國的蔚藍海岸，建立第1個電動空中計程車網絡。至於目前正在英國建造的7架Valo，Vertical Aerospace力求在2028年獲得歐盟和英國監管機構的認證。

廣告 廣告

Vertical Aerospace首席試飛員戴維斯說道，「真的超級簡單，向前推這個操縱桿就往前進，向後拉控制桿就讓你上升，你只要看著窗戶、動動這些工具，飛機就會幫你完成所有操作。」

Vertical Aerospace表示，Valo能以每小時240公里的速度，飛行160公里遠，並且計畫從2029年的第1季開始，專注於英國重要經濟中心的連接網絡。舉例來說，從新興中央商務區金絲雀碼頭搭乘陸地計乘車，到希斯洛機場要60分鐘，但空中計程車的車程只有12分鐘，而且車費可以跟比照Uber。

但有專家表示，一台電動垂直起降飛機的製造成本約400萬到500萬美元之間，恐怕只有富人才搭得起。

航空航天分析師阿布拉菲亞指出，「我認為這些計畫最終不會長久，幾十家公司都想涉足這個領域，但他們的前期資金有限，也難以預料是否能獲得更多資金，而且商業計畫本來就處處都是挑戰，這註定會導致大規模破產和經濟災難。」

對於專家的疑問，Vertical Aerospace說，雖然在倫敦展示的版本只能容納4名乘客，但其他的型號可以搭乘6位，而且在相同的工作日裡，陸地計程車可能只搭載1名乘客，但空中計程車會滿座，效率多6倍，而且每日出勤的次數也多5倍，所以Valo的經濟效益是地面交通的30倍。