英日聯手練「島嶼防衛」！英軍傘兵罕用日軍降落傘空降

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國國防期刊(UK Defence Journal)報導，英國傘兵團第2營 A 連日前在日本完成實兵空降訓練，與陸上自衛隊第1空降旅一同參與「警戒島嶼25」演習。此系列操演聚焦島嶼防衛與快速部署，被視為兩國深化合作的重要軍事場景。

這次跳傘的細節受到高度關注。英軍官兵從日本 C130 運輸機於岡山縣岡山市江並地區上空躍出，最特別之處是全員使用日本自衛隊提供的降落傘。報導指出，此舉象徵雙方在實務層面上的互通程度已越來越深，並讓英軍以日方方式完成全套空降流程。

演習安排的目的在於讓英軍接觸不同作戰場景。日本與英國的氣候、地形與操作節奏差異極大，透過在陌生環境中跳傘、行軍與部署，英軍得以調整部隊節奏，並強化跨國合作時的反應能力。報導指出，這項演練已成為雙方擴大防衛合作的重要支柱。

陸上自衛隊第1空降旅是日本唯一的專責空降部隊，長期在國家離島防衛體系中扮演關鍵角色。其教範以快速機動與簡約部署為核心，適應海事環境下多變的作戰需求。英軍與該旅合訓，被視為直接對接其專門能力的重要機會。

英軍指揮官湯普森少校(Major Iain Thompson)受訪時表示，兩國部隊的思維與技能相近，使雙方合作非常自然。他指出，演習的核心在於讓兩國士兵能在需要時共同投入行動，並建立可直接銜接的訓練基礎。

報導最後提到，英軍在高濕度、多變風向與不熟悉的地形條件中訓練，可望帶回新的空降經驗。湯普森少校認為，這些累積將提升英軍日後的任務表現，也進一步加深英日雙方的協同能力。

