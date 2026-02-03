英日詞彙應用全國總決賽 華大學子展現外語實力奪一銀兩銅

《圖說》應用日語學系舒沛榆（左起）、曾怡婷、周心怡，及應用外語暨智慧商務學士學位學程荒木伶花，參加「2026專業英日文詞彙聽寫說能力大賽」全國總決賽，以一銀兩銅展現以賽證學與實戰能力。（圖／中華大學提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】中華大學學生參與「2026專業英日文詞彙（ESP）與聽寫說能力大賽全國總決賽」，獲得一銀兩銅之佳績。華大學子將課堂所學延伸至國家級舞台，在高強度賽制中展現沉著與應變力，整體表現獲得評審肯定，體現主動走出校園、勇於挑戰的學習態度。

中華大學應用日語學系舒沛榆表示，此次代表學校出賽，從備賽規劃到上場節奏都扎實穩健；在陳建瑋、魏志珍及王盈文三位指導老師的悉心帶領與同儕支持下，她學會把緊張轉化為專注，將詞彙訓練與解題策略有系統地運用於作答，在日文單詞組中表現亮眼並收穫亞軍，為持續精進奠定明確方向。

同系曾怡婷也分享說，決賽節奏緊湊也促成自我突破；在師長們的長期陪伴與反覆演練下，她逐步掌握臨場步調、精準拆解題意，把日常累積化作舞台上的穩定輸出，最終於日文單詞組取得季軍，並將這段歷練視為前進的重要動力。

應用外語暨智慧商務學士學位學程日籍生荒木伶花指出，在林純言老師的系統化帶領下，她以分段目標推進備賽：先釐清題目語境、強化英語聽寫基本功，再演練即時對應中文內容的理解與轉換；透過主動調整練習方式與節奏，將跨語言能力落實為可見表現，並於專業英文聽寫能力組獲季軍。

專業英日文詞彙與聽寫說能力大賽採校內初賽、區域賽到全國總決賽三階段進行，其中英文聽寫項目要求選手在時間壓力下完成英語聽寫，同時快速理解題目所對應的中文資訊，對外籍生更是跨語言的高強度挑戰；透過層層關卡，學生在真實情境中檢核學習成果並持續修正策略，進一步累積競賽經驗與臨場自信。

中華大學長期以「實作與就業力導向」為教育主軸，外語相關課程以商務英文為核心並結合職場與生活應用，鼓勵學生將競賽視為學習延伸與驗證機制；未來，學校將持續整合課程與師徒制資源，支持更多學子以賽證學、走向更大舞台，在專業能力與職涯競爭力上穩健前進。

