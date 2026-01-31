英日領袖會談 重申歐亞安全不可分

記者賴名倫／綜合報導

日本《共同社》報導，英國首相施凱爾1月31日首度造訪日本，並與日本首相高市早苗舉行會談，宣示將針對情報共享、網路資安、太空等先進科技領域全面加強合作，共同實現「自由開放印太地區」願景，為維繫區域穩定做出具體貢獻。

施凱爾任內首訪日 聚焦稀土、防務合作

這是施凱爾就任首相後首度訪問日本，本次與高市早苗會談重點，聚焦經濟安全保障與防務領域；雙方同意延續「七大工業國集團」（G7）共識，持續強化關鍵礦物與稀土供應鏈多元化措施，也重申「歐洲—大西洋與印度—太平洋安全密不可分」。

兩人在會後記者會上宣示未來3項合作重點，首先是擴展情報共享以應對網攻威脅；二是強化社會整體韌性、提升水電能源與交通等關鍵基礎設施防護效能；三是拓展網路科技、人力資源與新興技術產業合作。

鑑於烏俄戰爭與中共擴張軍力加劇地緣情勢緊張，兩人也同意持續推動英義日「全球空戰計畫」（GCAP）研發、維繫空防先進戰力；並就太空、資安與量子科技等領域持續合作，維繫技術優勢。

施凱爾旋風式造訪東京之前，甫結束3天的北京之行。這是英相時隔8年再度訪「中」，儘管施凱爾分別會晤中共領導人習近平及總理李強，但專家分析此行成果可能相當有限。

施凱爾（左）旋風式到訪東京，與高市早苗率領兩國代表團磋商防務合作與經濟安保議題。（達志影像／美聯社）

