英智庫估殲-20年產120架 2030達千架? 專家 : 加上「這款」才有可能.....

殲-20高產量可堪比美國綜合戰鬥機 F-35。 圖：翻攝自國平視野

[Newtalk新聞] 英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）近日發布一份聚焦 2020 至 2025 年中國空中作戰力量發展的專項評估報告，指出首批換裝雙發渦扇-15（WS-15）引擎的殲-20（J-20）戰鬥機已完成量產，被視為中國第五代戰機發展的重要里程碑。相關報告並對殲-20 的生產規模與未來部署數量提出高度進取的預測，引發中國軍事社群熱議。

根據《英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）》的評估，最新批次殲-20 在航程、機動性、體系協同、資訊處理、作戰能力、機載系統供電以及感測器態勢感知等面向均有所提升，並認為這將進一步拉開與西方同級戰機的差距。報告同時特別點名雙座型殲-20S（J-20S），指出該型機在保有隱形與機動優勢的同時，強化協同作戰、電子對抗、指揮控制與對地、對海打擊能力，被視為第五代隱形戰機的重要延伸。

認為，殲-20 機隊正快速擴張，將對亞洲與太平洋地區的空中戰力平衡產生深遠影響，長期由西方主導的制空優勢正面臨挑戰。報告並將焦點對比美國及其盟國在亞太地區部署的單發 F-35 系列戰機，指出其在制空作戰上的航程、作戰半徑、載彈量與機載雷達性能，加上出勤率偏低及 F-35 Block 4 升級延宕，限制了實際戰力發揮。

F-35A隱形戰機。(示意圖) 圖：擷取自《騰訊網》

依照該研究估算，截至 2025 年 12 月 31 日，中國人民解放軍空軍現役殲-20 的數量約在 320 至 350 架之間，其中僅 2025 年就可能量產約 120 架。相關說法在網路上廣泛流傳，不少中國軍迷認同殲-20 年產量已突破百架關卡。作為對照，全球目前僅有洛克希德．馬丁在 2025 年交付 191 架 F-35，創下「閃電 II」服役以來的年度交付新高；俄羅斯聯合航空製造集團同期僅交付 4 至 6 架蘇 57。

不過，也有中國軍迷對 RUSI 所稱 320 至 350 架的現役規模提出質疑，指出殲-20 已列裝「東西南北中」五大戰區航空旅，推測實際數量可能至少達 400 架。RUSI 進一步在報告中預測，中國空軍有能力在 2030 年前部署約 1,000 架殲-20。對此，部分中國軍事評論者直言，若殲-20 機隊規模能達 500 架已屬相當可觀， 1,000 架的說法顯得過於大膽。

相關討論也延伸至下一代戰機發展。有中國軍迷指出，中航集團成飛正在進行罕見採用三具引擎配置的第六代戰機殲 36（J-36）飛行測試，若於 2028 年後逐步量產與試裝，殲-20 是否仍需被視為不可替代的核心航空資產，甚至是否有必要將機隊規模推升至 1,000 架，仍有相當爭議。相較之下，部分觀點認為，若將成飛殲-20 與瀋飛殲-35 合併計算，兩款第五代戰機於 2030 年前合計達到 1,000 架，反而更具說服力。

殲-36（J-36）中國第六代戰機，計劃於 2028 年量產是裝。 圖：翻攝自@YourNicheExpert

