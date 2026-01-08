英智庫：美國印太區域作戰 須防已無絕對制空優勢
（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）預定今天發布的報告指出，近5年中國的空戰和防空能力發展，已對美軍在第一島鏈及周邊區域造成具「變革」意義的威脅，美軍作戰計畫已不宜預設在印太區域享有絕對的空中優勢。
報告建議，在印太區域，美軍與盟友的作戰計畫宜以「僅享有短暫、有限、局部的空優窗口」為出發點。根據報告，有鑑於中國相關能力的發展，台灣所在第一島鏈內的空戰均勢，與2020年相較已有明顯不同。
此外，美軍與盟友有必要優先投資於強化反制中國的長程擊殺鏈。報告評估，共軍目前已有能力，在「1000公里以外距離」對美國的航空母艦打擊群、空中加油機和前沿空軍基地構成威脅，且在中國周邊空域，美軍須防範面臨作戰劣勢風險。共軍戰鬥機可攜載的空對空飛彈，至少有2款（PL-15和PL-17）射程已超越歐美同類型飛彈。
報告由RUSI空戰與軍事科技高階研究員布朗克（Justin Bronk）撰寫，比對2020年和2025年的中國空戰能力發展。
布朗克運用的研究資料包含2024至2025年期間，他在美國、英國及其他歐洲國家、澳洲、日本及其他印太區域國家，對這些國家的空軍及相關部會機構所作的訪問。正式發布報告前，RUSI與中央社獨家分享內容。
除了中國，報告也觸及俄羅斯持續提升的空戰能力，但相較於俄羅斯，中國形成的威脅無論在強度、複雜度和實際演進速度上，都遠遠超越。
值得一提的是，根據報告，不僅是在裝備和科技層次，2020年以來，在人員和演訓品質方面，中國空軍及海軍航空部隊也有可觀進展。
印太區域許多國家的空軍第一線人員對布朗克強調，中國空軍及海軍航空部隊的常規演訓，無論是細膩度或「擬真」程度，近5年均有顯著提升，特別是第5代戰機「殲-20」（J-20）和高階第4代戰機「殲-16」（J-16）機隊。
據觀察，2020年以前，中國空軍及海軍航空部隊往往是依循極為僵化的程序和戰術行動，嚴重依賴預先律定的舉措及地面或空中管制員的指揮。
然而，受惠於幾項因素，包括透過舉辦「金頭盔獎」等高強度空戰競賽磨練戰技，以及有人數可觀的前西方國家空軍軍官為共軍提供訓練服務，至2025年，中國空軍及海軍航空部隊已可常態執行牽涉戰鬥機、轟炸機、空中預警管制機等多機種的複雜演訓，並協同海軍，進行「武力展示」。
報告指出，相關發展趨勢在台灣周邊和日本海特別值得關注。
另一方面，共軍快速發展的電子作戰平台、空中預警管制機、飛彈系統（含空對空、地對空、海對空），以及上達太空領域的長程情監偵（ISR，情報、監視、偵察）能力，也值得注意。有跡象顯示，共軍正積極研發並測試射程達2000公里以上的防空飛彈技術。
報告舉例，屬電戰用機的J-16D和J-15DT/DH戰機，其規格和系統設計幾乎是美軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電子攻擊機的翻版，而「咆哮者」配備的強大空中電戰能力堪稱全球少見，目前僅美國海軍和澳洲空軍擁有現役「咆哮者」。
此外，共軍近10年訂提升空中偵測能力為優先任務之一，如今已廣泛切換至主動電子掃描陣列雷達（AESA），作為其戰鬥機偵測系統首選。共軍另持續擴展空中預警管制機（AEW&C）機隊；相關機隊配備抗電磁干擾的AESA系統，以及大量資料傳輸和衛星通訊鏈，可扮演聯通其他軍機和軍事設施的節點。
另一方面，報告指出，目前已知PL-15及其他霹靂（PL）系列飛彈配有AESA目標搜尋導引頭，且可能同時具備以「干擾源歸向」（home-on-jam，以對方的干擾訊號為導引）和「被動歸向」（passive homing，以目標自身發出的訊號為導引）模式運作的能力。從2015年前後投入服役以來，PL-15可能已歷經數次軟、硬體升級。
報告分析，PL系列飛彈不僅對配備AIM-120C/D先進中程空對空飛彈（AMRAAM）的西方戰機享有射程優勢，在任一給定距離內，考量其峰值速率極高，不排除也有能力更快擊中目標。
也就是說，在假定沒有其他因素影響的情況下，若共軍和西方戰機同時向對方開火，共軍飛彈有可能會搶先擊中目標。
報告示警，考量共軍持續快速發展的海戰能力及其他因素，美國和盟友在印太區域的軍事行動成果事實上越來越依賴在關鍵節點及時取得、把握並善用「暫時的」空中優勢。
報告指出，面對共軍，以美國為首的西方盟軍仍有可能確保至少是局部性的空中優勢，包括活用比共軍豐富的實戰經驗；強化「紅旗」（Red Flag）、「竹鷹」（Bamboo Eagle）等高規格多邊空戰演訓；以及善用F-35、F-22等第5代戰機及其他持續開發的新型武器和作戰平台等。然而，共軍的能力發展也意味，美國及盟友「犯錯」的容許空間正在縮小。（編輯：張芷瑄）1150108
