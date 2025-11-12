英最大比特幣洗錢案！中國詐騙富婆遭判11年

▲中國天津藍天格銳特大非法集資案，主嫌錢志敏在中國詐騙13萬人、涉案金額高達430億元後，將犯罪所得轉換為6.1萬枚比特幣潛逃到英國，去年落網後9月29日在庭審中認罪。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 英國史上最大比特幣洗錢案！曾在中國主導「天津藍天格銳特大非法集資案」的主嫌錢志敏，將高達430億元的犯罪所得轉為6.1萬枚比特幣洗錢，去年在英國被逮，倫敦法院11日宣判錢志敏11年8月監禁，同黨林成福判囚4年11月。

據BBC、香港01報導，錢志敏2014年前後在中國成立「藍天格銳」非法吸金，超過13萬人受騙、涉案金額超過人民幣400多億元（約新台幣1700億多元）。東窗事發後，錢志敏化名「張雅迪」將非法所得轉換成比特幣，利用假護照經緬甸逃到英國，並將比特幣換成英鎊購買房產洗錢。

廣告 廣告

錢志敏在2024年4月正式被捕前，利用從比特幣兌換的現金，購買珠寶和奢侈品，並與一名助手環遊歐洲，但會避開可能會將她引渡返中國的國家。英國檢方表示，錢志敏為了洗錢，試圖在意大利購買別墅，並在倫敦購置高檔房產，在2018年引起了警方注意。

英國警方在錢志敏的租屋處和保管箱內查獲大批比特幣，並接獲律師舉報，進一步追查，查獲約6.1萬枚比特幣。但這筆資產在2021年5月才正式被凍結，當時價值已達15億英鎊，隨著比特幣價格持續飆升，目前已價值近50億英鎊。

檢方同時也指控錢志敏在洗錢過程中有兩名同夥協助，這兩人也因洗錢罪在英國被判刑。其中一名被告簡雯（Wen Jian，音譯），因多次協助錢志敏兌換比特幣被判刑約7年，去年已入獄；另一名同黨林成福（Seng Hok Ling，音譯）11日也被判刑4年11個月，他將部分比特幣轉入自己名下，還意外暴露錢志敏藏身地，導致兩人遭逮。

英國檢方上個月表示，正在考慮為在中國受騙的受害者制定賠償方案，而當中一些受害者已表示，希望獲發比特幣。

檢方進一步透露，錢志敏計劃要創辦銀行、購買瑞典城堡、討好一位英國公爵，並夢想統治「利伯蘭自由共和國」，而林成福還曾試圖為錢志敏偽造馬來西亞或香港護照，照片是使用已故港星沈殿霞。

▲中國天津藍天格銳特大非法集資案，主嫌錢志敏在中國詐騙13萬人、涉案金額高達430億元後，將犯罪所得轉換為6.1萬枚比特幣潛逃到英國，去年落網後9月29日在庭審中認罪。中媒也報導她在床上遭英國警方逮捕。（圖／翻攝自微博）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

全球最大比特幣查扣案！中國「財富女神」吸2000億逃英國落網

太子集團遭黑吃黑！中國控美「國家級駭客」盜千億比特幣

中國遊客竟在景福宮隨地大小便！韓國民眾火大：典型的中國人行為