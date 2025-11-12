英最大比特幣洗錢案！中國詐騙富婆遭判11年
[NOWnews今日新聞] 英國史上最大比特幣洗錢案！曾在中國主導「天津藍天格銳特大非法集資案」的主嫌錢志敏，將高達430億元的犯罪所得轉為6.1萬枚比特幣洗錢，去年在英國被逮，倫敦法院11日宣判錢志敏11年8月監禁，同黨林成福判囚4年11月。
據BBC、香港01報導，錢志敏2014年前後在中國成立「藍天格銳」非法吸金，超過13萬人受騙、涉案金額超過人民幣400多億元（約新台幣1700億多元）。東窗事發後，錢志敏化名「張雅迪」將非法所得轉換成比特幣，利用假護照經緬甸逃到英國，並將比特幣換成英鎊購買房產洗錢。
錢志敏在2024年4月正式被捕前，利用從比特幣兌換的現金，購買珠寶和奢侈品，並與一名助手環遊歐洲，但會避開可能會將她引渡返中國的國家。英國檢方表示，錢志敏為了洗錢，試圖在意大利購買別墅，並在倫敦購置高檔房產，在2018年引起了警方注意。
英國警方在錢志敏的租屋處和保管箱內查獲大批比特幣，並接獲律師舉報，進一步追查，查獲約6.1萬枚比特幣。但這筆資產在2021年5月才正式被凍結，當時價值已達15億英鎊，隨著比特幣價格持續飆升，目前已價值近50億英鎊。
檢方同時也指控錢志敏在洗錢過程中有兩名同夥協助，這兩人也因洗錢罪在英國被判刑。其中一名被告簡雯（Wen Jian，音譯），因多次協助錢志敏兌換比特幣被判刑約7年，去年已入獄；另一名同黨林成福（Seng Hok Ling，音譯）11日也被判刑4年11個月，他將部分比特幣轉入自己名下，還意外暴露錢志敏藏身地，導致兩人遭逮。
英國檢方上個月表示，正在考慮為在中國受騙的受害者制定賠償方案，而當中一些受害者已表示，希望獲發比特幣。
檢方進一步透露，錢志敏計劃要創辦銀行、購買瑞典城堡、討好一位英國公爵，並夢想統治「利伯蘭自由共和國」，而林成福還曾試圖為錢志敏偽造馬來西亞或香港護照，照片是使用已故港星沈殿霞。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
全球最大比特幣查扣案！中國「財富女神」吸2000億逃英國落網
太子集團遭黑吃黑！中國控美「國家級駭客」盜千億比特幣
中國遊客竟在景福宮隨地大小便！韓國民眾火大：典型的中國人行為
其他人也在看
追回太子集團詐騙所得！財經網美籲政府1事
[NOWnews今日新聞]跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，遭美方查扣一共4400億資產。對此，財經網美胡采蘋表示，很多詐騙受害者認為錢沒機...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
「財富女神」遭判11年8月 ! 中國女商人詐近2千億跑路 洗成英國史上最大比特幣案
[Newtalk新聞] 英國史上規模最大的洗錢案於 11 日宣判，主犯為中國「財富女神」錢志敏（又名張雅迪），這名因天津非法集資案潛逃多年的女商人，因涉及巨額加密貨幣洗錢罪，被英國南華克刑事法庭判處 11 年 8 個月監禁。 這起案件同時揭露了全球最大單筆加密貨幣扣押紀錄，涉案金額高達 6.1 萬枚比特幣、現值逾 50 億英鎊（約 67 億美元）。 錢志敏曾是天津藍天格銳電子科技有限公司負責人，2017 年因非法吸收公眾存款案潛逃海外。該案涉案金額高達 430 億元人民幣（約 1,875 億新台幣），受害者近 13 萬人，多為 50 至 75 歲的退休族群。她以「高科技保健產品」及「加密貨幣挖礦」為名，對外兜售虛假投資計劃，受害者遍布全中國 31 個省市。 法官薩莉-安‧黑爾斯（Sally-Ann Hales）在宣判時斥責她是「這起犯罪從始至終的策劃者，動機純粹出於貪婪」。 逃亡至英國後，錢志敏在倫敦北部高級地段漢普斯特德購置豪宅。2018 年，倫敦警察廳突襲其住所，查獲全球單筆最大宗比特幣扣押案，當時價值數十億英鎊。警方表示，她使用偽造證件入境英國，並以購房洗白贓款。倫敦警察廳調查官新頭殼 ・ 16 小時前
女網紅開車直播撞死人！3天後喊「在放心理創傷假」 要粉絲抖內遭炎上
《紐約郵報》（New York Post）報導，43歲的Nesha本月3日在錫安市（Zion）開車時開啟直播，期間突然傳出撞擊聲，她驚恐尖叫「天啊！我撞到人了！」車內一名孩童也驚慌地問「那是什麼？」隨後直播畫面中斷。警方證實，死者為59歲的盧卡斯（Darren Lucas），當時正走在斑馬線上...CTWANT ・ 15 小時前
台積電在美國被告 前員工怒控遭「報復性解僱」內幕曝光
．民報 ・ 1 天前
7歲女兒已失明！西班牙狠母還想「弄瞎2歲兒」
7歲女兒已失明！西班牙狠母還想「弄瞎2歲兒」EBC東森新聞 ・ 1 天前
日秋田驚傳野熊闖民宅叼走狗 飼主全程目睹嚇壞
日本熊害頻傳，如今不只人類遭攻擊，就連寵物犬也遭殃。當地時間11日中午左右，秋田市傳出有柴犬被熊叼走的驚悚事件，飼主全程目擊，狗狗目前仍下落不明。中天新聞網 ・ 19 小時前
大西洋洋流系統恐崩潰 冰島列為國安疑慮與生存威脅
（中央社哥本哈根12日綜合外電報導）冰島氣候部長告訴路透社，冰島政府已將大西洋洋流系統可能崩潰列為國家安全疑慮與生存威脅，並著手擬定最壞情境的應對策略。中央社 ・ 14 小時前
台灣健保NO.1！領先全球 這7國也被點名
[NOWnews今日新聞]全球醫療保險差距巨大，外媒整理8個擁有強大醫療保險體系的國家，其中台灣的健保制度在各項評估都名列前茅，是全球標竿。韓國、澳洲、新加坡和美國也都各有優點。旅遊媒體「Travel...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
泰國禁酒新令上路引爭議 當局澄清暫不立即開罰
（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）泰國8日實施新版酒精飲料管制法，禁止民眾在禁酒時段於餐廳或商業場所飲酒，違者最高可罰1萬泰銖（約新台幣9500元）。外界憂心此舉恐衝擊旅遊與夜店業者，公共衛生部澄清，新法旨在加強宣導與教育，目前僅有公衛官員可開罰。中央社 ・ 14 小時前
中媒：俄財政部宣布首度發行人民幣主權債券
（中央社台北12日電）在中俄關係持續加強下，界面新聞報導，俄羅斯財政部今天正式宣布，將首度發行以人民幣計價的主權債券，發行規模及票面利率將根據擬於12月2日進行的認購登記結果而定，並將於2025年12月8日展開配售。中央社 ・ 14 小時前
柴犬遇熊襲！鞭炮嚇不走 連狗帶窩被拖走
[NOWnews今日新聞]日本熊害事件頻傳，民眾飼養的寵物狗也成受害者，秋田市11日有民眾發現一頭熊攻擊自家飼養的柴犬，飼主丟擲鞭炮試圖嚇跑熊但沒有效果，眼睜睜看著柴犬和狗窩一起被熊拖走。此前宮城縣也...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
BBC拼接演講內容 川普宣稱有義務提告
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）在今天播出的福斯新聞（Fox News）專訪中說，自己「有義務」因英國廣播公司誤導性地剪輯其演說而提告，但未明確宣布將採取法律行動。中央社 ・ 15 小時前
新／野熊跑進日本機場！跑道緊急封閉中 飛機暫停起降
近期日本熊害嚴重，熊一度闖進住宅區，引起恐慌。今（12）日甚至傳出熊跑進機場、造成機場跑道關閉的意外，目前機場人員還在搜尋熊的蹤跡。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
菲國警官「變裝搶超商」遭追捕 與同僚交火中被擊斃
綜合外媒報導，這起事件發生在拉坎省（Bulacan province）馬瑞佬鎮（Marilao）一家便利商店。本週一（10）晚間約7點30分，一名穿著紅色連帽衫、灰色短褲的男子偽裝成顧客進入店內，之後掏出手槍威脅店員，並從店內搶走了約2萬比索（約新台幣10500元）的現金，之後騎機車逃逸...CTWANT ・ 14 小時前
美將結束政府關門！川普稱是「重大勝利」 道瓊飆漲創新高
根據《半島電視台》、《TRT World》報導，川普11日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節活動上，當眾向眾議院議長強生（Mike Johnson）及參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示祝賀，稱：「恭喜……這是一次重大的勝利。我們的國家重新開放，它本不該被關閉。」這次的...CTWANT ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜延燒 朱立倫紀念國父誕辰喊「捍衛中華民國」
國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引起黨內外質疑追思共諜吳石。今（12日）適逢國父孫中山誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫在個人臉書強調，應堅定捍衛中華民國，感念先賢先烈的奮戰。鏡新聞 ・ 22 小時前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前
ChatGPT悄測試群組聊天？新功能被披露
[NOWnews今日新聞]ChatGPT又將有新功能？知名AI軟體工程師TiborBlaho近日披露，OpenAI正悄悄測試「群組聊天（GroupChats）」預覽功能。TiborBlaho是Chat...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
假投資詐騙逾9億 涉案餐飲公司女負責人移送 (圖)
檢警偵辦詐騙集團以假投資等方式詐取18名被害人逾新台幣9億元，知名餐飲總公司蔡姓女負責人（咖啡色外套者）涉案遭拘提，12日移送台北地檢署複訊。中央社 ・ 17 小時前
鄭麗文追思共諜吳石！丁瑀送「這2份禮物」轟：錯就是錯，盼找回黨魂
國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石，國民黨前青年部副主任丁瑀今（12日）赴國民黨中央送給鄭麗文兩份生日禮物。同時，他也呼籲黨中央新任文傳會、發言人團隊，「錯就是錯！吳石絕對不是單純的情報員，他就是造成百萬國軍將士壯烈犧牲變成英靈的罪魁禍首」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前