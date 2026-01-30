英最大鐵路工廠以模擬機概念 在室內廠房測試列車突發狀況

2017年正式亮相的英國鐵路345型列車，因為舒適、可靠而頗受好評，也成為英國國營鐵路最繁忙路線伊莉莎白線的主力。但2024年初登場的701系列，除了交車延宕3年多，為了配合高運量而顯得狹窄的座位空間，遭到不少批評。

為了解決701系列面臨的問題，總部在法國、但卻是英國最大鐵路製造廠的阿爾斯通公司，位於德比的測試中心，工程師們使用類似模擬機的設備，在室內廠房了解列車實際上路時，可能遇到的各種狀況。從車廂裡和月台上的各種顯示螢幕、按鈕、擴音器，都完全以實際為標準。

阿爾斯通英國分公司列車管制主任大衛考克斯指出，「儘管這不是真的列車，你還是可以感到站在貞的車廂裡，聽到看到真實列車裡的種種。或是可以受到站在月台上，聽到不同的互動聲音，那是我們確保月台的旅客資訊系統，能與真實的車站月台一致。」

包括各種功能的次系統，以及所處理的所有資訊，最後都要集中到列車控管系統。這個簡稱為TCMS的中央處理單元，就是整個列車的神經中樞。

阿爾斯通英國分公司測試工程師雅畢恩表示，「我們將實施完整的測試，以期能在系統上路前找出缺失，我們知道如何儘可能修復各種問題，直到列車實際推出上路為止。」

當然，列車在一個個車站間奔馳，從離站開始到抵達下一站為止，什麼時候要加速或減速，遇到沿線號誌顯示特殊狀況要如何處置，以往都是由駕駛一個人憑經驗來判斷。但未來的趨勢之一，就是列車的系統和軌道與車站的系統即時互動，以自動化方式來分擔駕駛的工作。

阿爾斯通英國分公司模擬工程師伊布提哈吉說，「歐洲列車控管系統ETCS，會擷取包括下一站是哪裡、有多遠，要打開多少車門，何時踩煞車等資訊。這些資訊都會彙整進入ETCS，經過處理後再正確時機啟動煞車。」

自動駕駛與人工智慧當道的21世紀，鐵路交通不免也受到同樣的期待。但另一方面，如何保證系統運作正常，如何及時補救系統失誤，更是行車安全的大問題。

阿爾斯通英國分公司測試主任史提夫阿特雷指出，「安全方面的顧慮是一定有的，你對安全系統100%有信心嗎？例如在飛機上，總是要有機師在。即使自動駕駛可以負擔多數工作，著陸系統也可以分擔多數工作，但仍需有機師在，因為那才會讓人覺得平安舒適。」

工程人員認為，不管人們喜不喜歡，自動化是大趨勢，但無人駕駛的列車要成為鐵路運輸主流，這一代人有生之年能不能看到，還是個未知數。