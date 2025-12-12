英村莊郵筒擬裝太陽能板 耶誕編織裝飾傳統恐成絕響

英國南部蒂奇菲爾德村天氣冷颼颼，而柱狀護欄上的鮮豔毛線編織，讓路過的人在寒冷中感受到一絲溫暖與驚喜。

當地居民表示，「這些編織頂飾已經存在一段時間，為大家帶來不少歡樂和趣味。」

每年12月，這個擁有千年歷史的村莊，都會為公共空間的護欄和郵筒擺上創意編織，鮮豔多彩的毛線編織，讓單調的街景增添喜慶的趣味，也成為當地的節慶傳統。

其中，在郵局外唯一1座大型郵筒，被視為主要的編織飾品展示空間，不過未來郵筒頂部將加裝太陽能板，這樣的點綴景象恐怕成為絕響。

廣告 廣告

「毛線爆破」編織團體成員安琪拉說，「人們來自各行各業，而這些活動把大家凝聚在一起，讓每個路過的人都感到愉悅，我們也因為那些漂亮的郵筒而聞名。」

耶誕期間，編織社團會員合力創作拼布編織、薑餅屋和耶誕主題的毛線作品，想到未來可能少了郵筒編織，讓成員有些落寞。

「毛線爆破」編織團體創辦人傑克森表示，「這是村子裡唯一的大型郵筒，也是我們唯一能使用的大面積空間，所以我們，你知道的，真的感到非常難過。」

村裡已經發起連署，當地的信託組織也願意購買舊郵筒，以維持這項傳統。英國皇家郵政則表示，部分郵筒會維持原狀，村裡的郵筒或許有希望繼續成為耶誕編織的展示舞台。