英核能復興 18博士生取經清大

英國6所大學核能系所博士班學生來訪清華大學，接受反應器運轉及輻射度量與應用等專業課程訓練。（李侑珊攝）

英國6所大學核能系所博士班師生近日造訪清華大學，接受反應器運轉及輻射度量與應用等專業課程訓練，由於英國已數十年未在大學或研究機構使用研究用反應器，教學與研究多停留在理論層次，來台能實地操作，師生均相當珍惜這次機會。這也是暌違3年後，再度有英國博士班學子前往清大取經核能專業。

這次來台交流的學校包括利物浦大學、曼徹斯特大學、蘭卡斯特大學、里茲大學、雪菲爾大學及斯特拉斯克萊德大學，共6所英國頂尖大學、18名核能系所博士班學生。一行人在清大上課並實際操作位於清大校內的水池式研究用反應器，親身體驗反應器運作。

英國師生來台也觀察到，兩國對核能的社會氛圍存在明顯差異。英國斯特拉斯克萊德大學講師Mark David Stillings表示，英國已進入核能復興階段，依他觀察，目前約有3成民眾明確支持核能，約7成持中立態度，幾乎沒有公開且強烈的反對聲音，主因在於英國社會普遍有感氣候暖化嚴峻，民眾支持能源政策朝向近零碳排方向發展。

談及台灣發展核能的困境，長期受到政治因素影響，即使多次公投都過關，核能仍難以重啟。Mark David Stillings認為，台灣民眾支持核能，政府立場卻是反對，這個現象完全不同於英國，相當有趣。

英國斯特拉斯克萊德大學博士生David Edward Medina則分享，他過去曾抱持反核立場，但隨著對氣候暖化問題的理解加深，逐漸意識到核能在減碳上的重要性，認為核能是目前能有效緩解氣候暖化的能源選項之一，也促使更多年輕人投入相關領域。