英格莉莉進駐三重CITYLINK，早午餐超大盤，招牌粉撲鬆餅擄獲女孩心
三重citylink新開幕，入駐了不少間三重首家美食，其中以英格莉莉最具話題，
這是連鄰近的蘆洲都沒有的店家，這風格的餐廳在三重也是相當罕見，
加上開幕的眾多誘人活動，吸引了不少三重鄉親前往嚐鮮。
英格莉莉開幕優惠包含：
12/20－12/24兩人同行點兩份主餐，就送一份「麝香葡萄粉撲鬆餅」。
12/25－1/31滿千送經典英式炸魚薯條。
12/20－1/31來店消費不限金額， 即贈「鐵鍋鬆餅 兌換券」乙張。
12/20－1/31消費滿 $160，完成 Google 留評＋上傳用餐照， 就送「黃金脆漿薯條」乙份。
優惠活動一路持續到一月底，相當優惠呦。(每日都有名額限制要注意)
英格莉莉是一家主打英倫輕奢風格的輕食店，店內裝潢優雅而兼具網美風，
讓顧客品嚐美食時又能盡情拍照打卡。
專屬的半開放式空間，三五好友或是家人聚餐，都不受打擾。
喜歡大片落地窗透入的充沛光線，窗邊的座位讓人覺得舒服。
英格莉莉菜單，種類相當多，早午餐、義大利麵、燉飯、鬆餅、飲料等，
無論是用餐還是喝下午茶都非常適合。
開水、調味料等自取。
不知是一次湧入的人潮太多，或是剛開幕流程尚不流暢，等餐的速度相當久，
餐與餐間的間隔速度拉的很長，容易一個人已經吃飽，
另外一個人的餐點還沒上，希望之後能有所進步。
橄欖油烤蔬菜簡單且健康，都是原型食物，內容有節瓜、秋葵、玉米筍、紅蘿蔔，
沒有過多調味，紅蘿蔔太硬，生味比較重，大家都不愛，其他幾項就蠻原汁原味的。
賣像跟份量上都不錯的羅勒燒烤雞腿燉飯，燉飯的羅勒味很濃很入味，
不是有麵心的那種，迎合大部分人的口味。
父子倆剛好都點了羅勒口味的主餐，坦都里烤豬里肌羅勒奶油義大利麵看起來也不錯，
聽泰瑞表示，比較喜歡這款義大利麵勝於燉飯，因為當天吃素所以我就沒品嚐了。
選了杯很有夏日氣息的仲夏夜之夢，
使用鳳梨、藍柑果露、溶骨木糖漿、蘋果丁、氣泡水所組成，沁涼帶有很多元素的滋味。
當天兩人同行點兩份主餐，就送一份「麝香葡萄粉撲鬆餅」，粉撲鬆餅實在是太可愛了！
吃起來是放冷的小鬆餅，堆疊起餡料和水果，雖然不是熱呼呼的鬆餅，
口感卻很Q彈，麝香葡萄juicy而甜美，是一款甜而不膩的好吃甜點，
旁邊搭配的是一致性很高的葡萄冰淇淋，味道也很葡萄，喜歡。
另外泰瑞對鐵鍋鬆餅很有興趣，便點了一份，原本點的珍珠口味因為廚師把珍珠煮焦了，
為了不想久等直接換口味，就改成這款焦糖洋梨荷蘭鐵鍋鬆餅。
英格莉莉的鐵鍋鬆餅同樣賣相十足，利用鑄鐵鍋高溫烘烤，鍋邊麵糊高高蓬起，
邊緣酥脆吃起來像可頌外皮、中心柔軟濕潤帶有蛋香，是有層次的蓬鬆感鬆餅，
內裡搭配的洋梨很大塊、多汁，搭配鬆餅口感豐富。
打卡送的黃金脆漿薯條，熱呼呼的就是好吃。
結帳時又送了一張「鐵鍋鬆餅 兌換券」，現在來英格莉莉用餐優惠活動真的很多，
算下來蠻超值的， 環境好、餐點也不錯，很適合姐妹談心、家庭聚餐的地方，
不過希望上餐速度能再加強些。
所在地址：臺灣新北市三重區捷運路60號1樓
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
店家電話：02-2977-8007
文章來源：Irene's 食旅．時旅
