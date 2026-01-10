英格莉莉進駐三重CITYLINK，早午餐超大盤，招牌粉撲鬆餅擄獲女孩心

新北三重｜ Engolili 英格莉莉 （CITYLINK 三重店）

三重citylink新開幕，入駐了不少間三重首家美食，其中以英格莉莉最具話題，

這是連鄰近的蘆洲都沒有的店家，這風格的餐廳在三重也是相當罕見，

加上開幕的眾多誘人活動，吸引了不少三重鄉親前往嚐鮮。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

英格莉莉開幕優惠包含：

12/20－12/24兩人同行點兩份主餐，就送一份「麝香葡萄粉撲鬆餅」。

12/25－1/31滿千送經典英式炸魚薯條。

12/20－1/31來店消費不限金額， 即贈「鐵鍋鬆餅 兌換券」乙張。

廣告 廣告

12/20－1/31消費滿 $160，完成 Google 留評＋上傳用餐照， 就送「黃金脆漿薯條」乙份。

優惠活動一路持續到一月底，相當優惠呦。(每日都有名額限制要注意)

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

英格莉莉是一家主打英倫輕奢風格的輕食店，店內裝潢優雅而兼具網美風，

讓顧客品嚐美食時又能盡情拍照打卡。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

專屬的半開放式空間，三五好友或是家人聚餐，都不受打擾。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

喜歡大片落地窗透入的充沛光線，窗邊的座位讓人覺得舒服。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

英格莉莉菜單，種類相當多，早午餐、義大利麵、燉飯、鬆餅、飲料等，

無論是用餐還是喝下午茶都非常適合。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

開水、調味料等自取。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

不知是一次湧入的人潮太多，或是剛開幕流程尚不流暢，等餐的速度相當久，

餐與餐間的間隔速度拉的很長，容易一個人已經吃飽，

另外一個人的餐點還沒上，希望之後能有所進步。

橄欖油烤蔬菜簡單且健康，都是原型食物，內容有節瓜、秋葵、玉米筍、紅蘿蔔，

沒有過多調味，紅蘿蔔太硬，生味比較重，大家都不愛，其他幾項就蠻原汁原味的。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

賣像跟份量上都不錯的羅勒燒烤雞腿燉飯，燉飯的羅勒味很濃很入味，

不是有麵心的那種，迎合大部分人的口味。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

父子倆剛好都點了羅勒口味的主餐，坦都里烤豬里肌羅勒奶油義大利麵看起來也不錯，

聽泰瑞表示，比較喜歡這款義大利麵勝於燉飯，因為當天吃素所以我就沒品嚐了。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

選了杯很有夏日氣息的仲夏夜之夢，

使用鳳梨、藍柑果露、溶骨木糖漿、蘋果丁、氣泡水所組成，沁涼帶有很多元素的滋味。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

當天兩人同行點兩份主餐，就送一份「麝香葡萄粉撲鬆餅」，粉撲鬆餅實在是太可愛了！

吃起來是放冷的小鬆餅，堆疊起餡料和水果，雖然不是熱呼呼的鬆餅，

口感卻很Q彈，麝香葡萄juicy而甜美，是一款甜而不膩的好吃甜點，

旁邊搭配的是一致性很高的葡萄冰淇淋，味道也很葡萄，喜歡。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

另外泰瑞對鐵鍋鬆餅很有興趣，便點了一份，原本點的珍珠口味因為廚師把珍珠煮焦了，

為了不想久等直接換口味，就改成這款焦糖洋梨荷蘭鐵鍋鬆餅。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

英格莉莉的鐵鍋鬆餅同樣賣相十足，利用鑄鐵鍋高溫烘烤，鍋邊麵糊高高蓬起，

邊緣酥脆吃起來像可頌外皮、中心柔軟濕潤帶有蛋香，是有層次的蓬鬆感鬆餅，

內裡搭配的洋梨很大塊、多汁，搭配鬆餅口感豐富。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

打卡送的黃金脆漿薯條，熱呼呼的就是好吃。

新北三重｜Engolili 英格莉莉（CITYLINK 三重店）

結帳時又送了一張「鐵鍋鬆餅 兌換券」，現在來英格莉莉用餐優惠活動真的很多，

算下來蠻超值的， 環境好、餐點也不錯，很適合姐妹談心、家庭聚餐的地方，

不過希望上餐速度能再加強些。

Engolili 英格莉莉 (CITYLINK 三重店)

所在地址：臺灣新北市三重區捷運路60號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：02-2977-8007

文章來源：Irene's 食旅．時旅