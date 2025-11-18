英格蘭教會小學禁止《Kpop獵魔女團》歌曲進校園

在這套動畫電影中，魯米（Rumi）、米拉（Mira）與佐伊（Zoey）是K-pop女團Huntr/x成員，在追逐音樂夢的同時嘗試驅逐妖魔鬼怪，拯救世界。 [Netflix]

一所學校因擔心歌曲內容與其「基督教精神」不符，禁止演唱網飛（Netflix；奈飛）熱門電影《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）中的歌曲。

位於多塞特郡普爾市（Poole, Dorset）的聖公會（Church of England；英國國教會）利利普特幼兒學校（Lilliput Infant School）上星期五（11月14日）向家長發出訊息，稱社區中部分人士對涉及「惡魔」（demons）的內容「深感不安」。

學校表示，這是因為他們「將其與反對上帝與善良的靈性力量聯繫在一起」。

在星期一（17日）的最新說明中，代理校長勞埃德·艾林頓（Lloyd Allington）表示，他已收到家長回饋，指出歌曲中有正面訊息，但學校希望支持那些覺得電影主題「具有挑戰性」的人。

（編按：根據學校章程，利利普特幼兒學校提供英格蘭學制入門班至二年級課程，相當於幼稚園高班至小學二年級。）

《Kpop獵魔女團》在8月成為Netflix史上觀看次數最多的電影，劇情講述虛構的韓國流行女團Huntr/x的三名成員，利用音樂和戰鬥技巧保護人類免受惡魔侵害。

影片還有一個由五名惡魔組成的對手男團「Saja Boys」，其歌曲涵蓋誘惑與引誘等主題。

在最初發給家長的訊息中，學校要求家長鼓勵孩子「在校內不要唱這些歌曲，以尊重那些認為主題與其信仰相悖的人」。

但一名家長告訴BBC：「我覺得這太荒謬了。我的女兒非常喜歡K-pop（韓國流行音樂），她和她的小朋友們都愛這個。」

該初級小學校長對家長稱，對於基督徒來說，任何提及惡魔的內容「可能令人深感不安」。 [Getty Images]

他說孩子們在課後社團表演這些歌曲。

這位家長說：「這只是無害的活動，讓孩子們建立自信的一個好方式。」

他自稱是無神論者，並表示這感覺像是「有點強加，可能有點不公平和愚蠢」。

他說以前從未發生過類似情況，並稱讚學校整體表現，但認為學校受到壓力才做出改變。

在星期一的更新通告中，代理校長艾林頓表示，學校收到家長回饋，稱歌曲——例如連續十週蟬聯英國排行榜冠軍的《黃金》（Golden）——幫助孩子學習團隊合作、勇氣和善良。

他續稱：「我們完全尊重您在家中選擇孩子接觸內容的權利，但我們也希望顧及校內信仰的多樣性。」

「對部分基督徒而言，涉及惡魔的內容可能令人深感不安，因為他們將其與反對上帝與善良的靈性力量聯繫在一起。」

他補充說：「我們並未要求家長告訴孩子，若影片或歌曲符合您的觀點和信仰，就有任何問題。」

「我們的角色只是幫助孩子理解，部分同儕可能持不同看法，並探討如何尊重和支持這些同儕堅守信仰。」