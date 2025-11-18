英格蘭教會小學禁止《Kpop獵魔女團》歌曲進校園
一所學校因擔心歌曲內容與其「基督教精神」不符，禁止演唱網飛（Netflix；奈飛）熱門電影《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）中的歌曲。
位於多塞特郡普爾市（Poole, Dorset）的聖公會（Church of England；英國國教會）利利普特幼兒學校（Lilliput Infant School）上星期五（11月14日）向家長發出訊息，稱社區中部分人士對涉及「惡魔」（demons）的內容「深感不安」。
學校表示，這是因為他們「將其與反對上帝與善良的靈性力量聯繫在一起」。
在星期一（17日）的最新說明中，代理校長勞埃德·艾林頓（Lloyd Allington）表示，他已收到家長回饋，指出歌曲中有正面訊息，但學校希望支持那些覺得電影主題「具有挑戰性」的人。
（編按：根據學校章程，利利普特幼兒學校提供英格蘭學制入門班至二年級課程，相當於幼稚園高班至小學二年級。）
《Kpop獵魔女團》在8月成為Netflix史上觀看次數最多的電影，劇情講述虛構的韓國流行女團Huntr/x的三名成員，利用音樂和戰鬥技巧保護人類免受惡魔侵害。
影片還有一個由五名惡魔組成的對手男團「Saja Boys」，其歌曲涵蓋誘惑與引誘等主題。
在最初發給家長的訊息中，學校要求家長鼓勵孩子「在校內不要唱這些歌曲，以尊重那些認為主題與其信仰相悖的人」。
但一名家長告訴BBC：「我覺得這太荒謬了。我的女兒非常喜歡K-pop（韓國流行音樂），她和她的小朋友們都愛這個。」
他說孩子們在課後社團表演這些歌曲。
這位家長說：「這只是無害的活動，讓孩子們建立自信的一個好方式。」
他自稱是無神論者，並表示這感覺像是「有點強加，可能有點不公平和愚蠢」。
他說以前從未發生過類似情況，並稱讚學校整體表現，但認為學校受到壓力才做出改變。
在星期一的更新通告中，代理校長艾林頓表示，學校收到家長回饋，稱歌曲——例如連續十週蟬聯英國排行榜冠軍的《黃金》（Golden）——幫助孩子學習團隊合作、勇氣和善良。
他續稱：「我們完全尊重您在家中選擇孩子接觸內容的權利，但我們也希望顧及校內信仰的多樣性。」
「對部分基督徒而言，涉及惡魔的內容可能令人深感不安，因為他們將其與反對上帝與善良的靈性力量聯繫在一起。」
他補充說：「我們並未要求家長告訴孩子，若影片或歌曲符合您的觀點和信仰，就有任何問題。」
「我們的角色只是幫助孩子理解，部分同儕可能持不同看法，並探討如何尊重和支持這些同儕堅守信仰。」
其他人也在看
章若楠《難哄》藉夢遊吃白敬亭豆腐 親完反問「要收錢嗎？」
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，播出以來同時段陸劇收視第一。白敬亭在《難哄》不斷隱忍暗戀的情感，默默在章若楠身邊守護她，這般癡情令許多粉絲感到心疼，當他時隔多年與章若楠再度相遇，展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，中時新聞網 ・ 23 小時前
楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感 自曝常自拍搞笑番外篇
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，是楊祐寧首部主演的陸劇，聊到拍攝片場的事情，楊祐寧自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」中時新聞網 ・ 17 小時前
新戲好坎坷／獨家！《女外科2》薛仕凌續神隱 直擊蔡淑臻熬過風雨賀殺青
蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》受歡迎，並讓她拿下金鐘獎最佳女主角大獎，為了籌備續集耗時3年，原本去年就要開拍，男主角人選卻彷彿中了魔咒，接二連三出事，就連最後定案的薛仕凌、幾乎是零負評男星，竟也因涉閃兵案神隱至今。即使波折不斷，續集仍拍攝完畢，日前終於迎來殺青酒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃迪揚劇裡侵犯同性別菜鳥 每一顆鏡頭都再三確認彼此狀態
《監所男子囚生記》表面是荒誕喜劇，實則以寫實筆觸揭開監所裡被權勢壓迫、被情緒壓垮的現實人性。邱以太飾演的菜鳥管理員王中文遭議員助理黃迪揚以職權性騷擾，全身被侵犯卻不敢反抗；飾演社工師方潔宇的詹子萱則在面對鬧自殺的偶像歌手（Darren邱凱偉 飾）時也陷入無力。兩條故事線交織出一場笑鬧背後的人性疼痛。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
《山河枕》高甜名場面！年下丁禹兮突破禁忌偏要相愛 宋茜霸氣獻吻浪漫爆炸｜線上看推薦
【文／徐瑞安】由宋茜、丁禹兮主演的陸劇《山河枕》，劇中將門之女楚瑜（宋茜 飾）與小叔衛韞（丁禹兮 飾）攜手調查親人戰死沙場的真相，更擦出禁忌愛火，上演「偽叔嫂」戀，由於身分與世俗眼光綑綁，二人對彼此有情，要相愛卻有著層層阻礙，儘管如此，越禁忌越相愛的設定，讓劇迷嗑翻，劇情中更是高甜浪漫場面不斷。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 19 小時前
楊謹華自爆叛逆往事 聯考前半夜偷溜出家門！跑去這地方嗨玩
楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒住民宿避風頭，未料女兒真的失蹤，突然陷入極度慌亂的情緒，現實生活中是否曾遇過類似的「走失」經歷，楊謹華笑說自己從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉。鏡報 ・ 1 天前
謝和弦邀歌范姜彥豐「推出新作」合作始末曝光：讓他以歌手身分重新出發
粿粿與王子邱勝翊的外遇風波延燒，粿粿丈夫范姜彥豐（Zack）先前沉痛發聲，引起大批網友心疼與支持。風波之後，他的近況更受到高度關注。歌手謝和弦（R-chord）近日主動向他伸出合作之手，邀請范姜錄製新歌。謝和弦的太太、同時也是經紀人兼馬槽音樂負責人的陳緗妮，今（18）日發文公開整起合作的完整始末，也正式公布歌曲名稱《我們說好的》。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
6部新韓劇卡司盤點：全智賢&池昌旭《人類X九尾狐》羅曼史、《再婚皇后》李浚赫&姜漢娜演夫妻檔、朴珪瑛&朴炯植《稜角分明羅曼史》身份逆轉之戀！
隨著2025年即將結束，有不少未來新劇或是2026新劇陸續曝光卡司選角陣容，包括剛退伍的宋江，新作隨即官宣，確定主演《Four Hands》回歸！而全智賢與池昌旭也將共譜《人類X九尾狐》羅曼史！Disney+最近官宣《再婚皇后》李鍾碩&申敏兒&朱智勛&李世榮劇照，值得注意的是李浚赫與姜漢娜也將特別客串出演《再婚皇后》夫妻檔，消息一出，掀起了期待！趕緊一起來新劇卡司陣容吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
佘詩曼飛到8樓高⋯直接打開玻璃 劇組嚇死：她臨時加戲
佘詩曼領銜主演的《新聞女王2》強勢回歸，她飾演的「新聞女王」文慧心（Man姐）首集火力全開，親自登上直升機飛往塌樓現場，到8樓高的空中報導，令人驚訝的是，劇中她推開直升機艙門手持攝影機拍攝的鏡頭，其實是她臨時加戲，原本劇組只打算隔著玻璃拍攝，但佘詩曼為追求真實感主動開門上陣，事後還笑說：「還好我不怕高！」敬業精神讓全場劇組都為她捏一把冷汗。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《灼灼韶華》楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感！自曝：「我們常自拍搞笑番外篇」
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，在劇中熱依扎挑大樑飾演民國女企業家「褚韶華」，從家族破敗到自立創業、堅韌不拔，從寡婦到成功女企業家，歷經多重感情考驗與重振家業，聊到這個角色她說：「韶華其實一直很會為自己爭取權益，你賞識我，那就代表我身上有你想要的東西，既然這樣我們就交換，我也要拿到我想要的。」這樣的人物特質深深吸引她，這也是她接演這部戲的原因之一。而褚韶華在劇中有多句名台詞，她曾在訪問中聊到自己最喜歡的台詞有兩句，分別是「只要人不死，就總會有機會」，以及「只要你想開始，一切都不晚」，她覺得這兩句話充分展現褚韶華就算跌倒，也永遠會站起來的精神。《灼灼韶華》11月18日起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台全台首播。 據悉，《灼灼韶華》是楊祐寧首部主演的陸劇，他在劇中飾演聰明睿智、心思縝密的聞氏大藥房的繼承人「聞知秋」，他被賦予「經營奇才」游刃有餘地應對商場、官場的各種複雜局面，當他發現「褚韶華」的經商才能後便與她齊心投身事業，雖說這是他第一次與熱依扎合作，但兩人默契相當好，擦出的CP感也深受觀眾喜愛。聊到拍攝片場的事情，他自曝：「我們常在演完比較嚴肅的愛爾達電視 ・ 22 小時前
彩虹運輸重啟！《模範計程車3》11/21首播！5大原班人馬：李帝勳&表藝珍回歸！《模範計程車2》文彩元出場埋第三季伏筆｜播出平台、更新時間看這裡
《模範計程車》續作系列《模範計程車3》確定在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》確定在11/21登場！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！近期官方也曝光劇照、海報、預告等內容掀起觀眾高度期待感！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 週前
《看看你有多愛我》迎大結局！楊謹華被網路公審哽咽：我不是好媽媽
劇中，楊謹華一手佈局的「假綁架」事件意外失控，不僅讓大女兒林思廷落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也接連身陷險境。面對突如其來的危機，她只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受網路公審，任由網友評判她是否稱得上「好媽媽」。幾場關鍵的視訊直播戲，不但將角色的母愛...CTWANT ・ 1 天前
真實事件改編！15年前香港倒塌慘案成劇情 佘詩曼竟加戲搏命拍攝
【緯來新聞網】由佘詩曼在主演的《新聞女王2》中，首集竟親自登上直升機，飛上8樓高的空中報導塌樓事件，緯來新聞網 ・ 1 天前
謝和弦力挺范姜彥豐！寫「工具人之歌」邀合作：唱歌比王子好聽
范姜彥豐怒控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）掀起熱議，一向敢言的謝和弦，今（16）日出席〈夠愛〉簽唱會，特別選唱曾為王子所屬團體「JPM」創作的〈那不是雪中紅〉。談及選曲原因，他直言「這首歌好像又翻紅了，現在好像只剩我可以唱」，狠酸分別捲入閃兵與不倫風波的小杰（廖允杰）和王子，更笑說自己乾脆與毛弟（邱宇辰）組團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《監所男子囚生記》邱凱偉頹廢崩潰！ 與詹子萱對峙上吊戲
《監所男子囚生記》本週劇情，最令觀眾心碎的橋段來自邱以太飾演的菜鳥管理員王中文。為了爭取升遷，他在監所中忍辱負重，卻遭握有權勢的議員助理（黃迪揚 飾）恐嚇，甚至被性騷擾、全身被摸透仍不敢反抗，劇情逼真台視新聞網 ・ 22 小時前
這還是決勝時刻？《黑色行動7》風格大暴走，從軍事寫實變迷幻打巨人
動視（Activision）最新作品《決勝時刻：黑色行動7》已經正式推出，但單人戰役模式卻引發了玩家社群的各種批評，稱其為「史上最爛的決勝時刻戰役」，導致遊戲的玩家評分很快就崩盤。其中，最讓玩家感到錯愕的，是戰役中一段與巨大泰坦巨人戰鬥的迷幻關卡，這個超現實的設計與系列作寫實的軍事風格大相逕庭，被認為是非常突兀又荒謬的敗筆。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
胡宇威和「魔王級前任」相處24hr超煎熬！姚以緹氣場強到颳風冰雹
公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》下半部播出後話題沸騰，劇中戀愛線進入情感爆炸區，姚以緹飾演的前任在雨中落淚、深情望向車內的胡宇威，直追《麥迪遜之橋》的經典橋段，讓觀眾一秒墜入純愛電影宇宙！而李玲葦以為胡宇威選擇姚以緹時，情緒潰堤、痛哭崩潰，胡宇威心疼將她緊緊擁入懷中，真情流露瞬間超催淚。中時新聞網 ・ 1 天前
台中補助影集《監所男子囚生記》特映笑聲不斷 現正熱映中
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由台灣知名影視製作人黃郁茹操刀、楊祐寧擔綱監製及金鐘獎戲劇節目導演獎得主高互傳媒 ・ 1 天前
“咆哮山莊” (正式預告) | 電影預告
獲譽「人間芭比」的女星瑪格羅比，與近期以「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪，即將在明年情人節檔期上映的新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀！正式預告中瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原；雅各艾洛迪則展現壯碩身材，又以一席時尚西裝優雅現身，同時駕馭粗曠野性、高雅氣質兩種截然不同的風格。電影不僅劇情發展戲劇化，故事場景、人物服裝也採大膽配色與設計，為影迷帶來極度震撼的視覺體驗。 《“咆哮山莊”》由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬：凱西和希斯克里夫，兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻劃這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想，為影迷、書迷帶來嶄新的觀影感受。 《“咆哮山莊”》演員陣容包括曾榮獲奧斯卡提名的周洪、沙扎德拉提夫、艾莉森奧利弗、伊旺米切爾、英國影藝學院電影獎得主馬汀庫恩斯。艾莫芮德芬諾身兼本片編導，並與曾榮獲奧斯卡提名及英國影藝學院電影獎肯定的喬西麥克納馬拉、瑪格羅比一同擔任製片。曾榮獲奧斯卡提名的湯姆艾克力和莎拉戴斯蒙擔任監製。 《“咆哮山莊”》的幕後團隊包含多位艾莫芮德芬諾的長期合作夥伴，像是榮獲奧斯卡與英國影藝學院電影獎的攝影指導萊納斯桑德格倫、獲奧斯卡與英國影藝學院電影獎提名美術指導蘇齊戴維斯、入圍英國影藝學院電影獎的電影剪輯維多利亞博伊德爾、屢獲肯定的選角導演卡梅兒柯克尼，以及入圍英國影藝學院電影獎的作曲家安東尼威利斯。本片服裝設計由奧斯卡和英國影藝學院電影獎得主賈桂琳杜倫負責，並由葛萊美獎得主酷娃恰莉(Charli xcx)為電影創作多首原創歌曲。首支單曲“House”日前已發布，找來樂壇傳奇人物約翰凱爾(John Cale)跨刀合作，旋即在音樂圈引爆熱議。 上映日期：2025-12-05Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 22 小時前
首挑男主角大樑！侯彥西苦練法文 搭檔嚴正嵐「先互追IG」
情境喜劇《大愛街二巷》是一齣「跨時空零距離」的影視饗宴。導演兼製作人葉天倫、導演陳怡妤，以及主演群侯彥西、嚴正嵐、柯素雲、謝其文、阮安妮、吳奕蓉、潘君侖、余子嫣、洪君昊、邵奕玫、宋亭頤10日出席在關渡靜思堂舉行的開鏡儀式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前