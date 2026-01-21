英棄查哥斯群島主權 川普批極其愚蠢

英國將重要戰略據點查哥斯群島的主權，交還給非洲國家模里西斯，美國總統川普20日在社群媒體怒批「極其愚蠢」。美方先前曾歡迎英國與模里西斯之間的協議，並讚揚兩國領導人的遠見，川普態度反覆，可能傷害到美國與英國之間的關係。

查哥斯群島是由600多個島嶼組成，其中6個主要環礁位於馬爾地夫以南500公里處，介於非洲和印尼之間，約有4000人駐紮。位於查哥斯群島的狄耶戈加西亞島，是美國與英國在印度洋極具戰略意義的重要空軍基地所在地。

川普於真實社群貼文寫道，「令人震驚的是，我們『英明』的北約盟友英國，目前正計畫將狄耶戈加西亞島（重要的美國軍事基地所在地）拱手讓給模里西斯，而且沒有任何理由。」他提到，中國和俄羅斯毫無疑問已經注意到這種徹底軟弱的行為，批評英國拱手讓出極其重要的土地，是極其愚蠢的行為，這也是美國出於國家安全考慮，必須收購格陵蘭的原因之一。

模里西斯曾是英國殖民地，1968年3月12日宣布獨立，查哥斯群島原屬模里西斯，60年代末至70年代，英國強行驅逐2000多名查哥斯群島的居民，以便在狄耶戈加西亞島建立軍事基地，但英國2024年10月同意將查哥斯群島的主權移交給模里西斯，並每年支付1.01億英鎊承租狄耶戈加西亞島。雙方2025年5月簽署的協議指出，模里西斯對整個查哥斯群島（包括狄耶戈加西亞島）擁有主權，英國將對狄耶戈加西亞島的防禦和安全負全部責任，協議有效期限為99年，可續約40年。

針對川普的言論，英國政府表示，達成這項協議正是出於國家安全考量。英國保守黨黨魁巴登諾克則認同川普看法，批政府放棄查哥斯群島是徹底的自我毀滅。