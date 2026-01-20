英業達也有「冠佑」？董座葉力誠驚喜登台打鼓 全場員工嗨翻

英業達董事長葉力誠突然現身舞台上，擔任開場表演的小男孩樂團的鼓手。

英業達今日尾牙旺年會，坐在鼓組後、跟著「小男孩樂團」女主唱歌聲與節奏帥氣擊鼓的人，不是小男孩樂團的鼓手，而竟然是英業達董事長葉力誠，引起圍在舞台前的現場英業達員工一陣尖叫，葉力誠也在表演結束後在訪談時自爆，他跟「小男孩樂團」的主唱是老同學、曾學過一陣子打鼓，才有這場意料之外的難得演出。

英業達今日尾牙旺年會席開600桌，包括英業達、英華達、無敵科技員工一銅參與，因為演唱Netflix影集《影后》片尾曲《Hey Girl》一砲而紅的小男孩樂團，則受邀擔任英業達旺年會的開場表演嘉賓。

在小男孩樂團女主唱爆發力十足的歌聲中，眾人突然發現，鼓手竟然是戴著黑帽、穿著黑衣與鐵灰色背心的葉力誠，連坐在台下的英業達會長葉國一，都沒有發現是兒子在台上表演，事前保密到家的驚喜，果然引起圍在舞台前搖滾區的英業達員工的尖叫聲。



