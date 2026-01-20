英業達今年AI伺服器再拼2位數增！ 資本支出倍增至10億、ASIC高成長、

英業達



AI攻城掠地！英業達董事長葉力誠表示，今年將以AI再創巔峰，永續領航為營運主軸，AI伺服器和雲端解決方案需求將大幅成長，AI伺服器去年年增40%，今年將全力投入設計優化和供應鍊整合，緊密與上下游合作。英業達總經理蔡枝安表示，今年資本支出將倍增至10億美元，面對記憶體漲價，英業達伺服器客戶都是大廠商有吸收能力有，預估影響不大，預期今年伺服器會有２位數成長，今年筆電量能看持平，但如果量況和價格可控，應可維持成長。

廣告 廣告

英業達集團旺年會今天登場，由英業達集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領集團公司英業達、英華達、無敵科技等6,000名同仁齊聚，祭出最大獎現金20萬元，總獎金超過8,000萬元犒賞員工。

英業達透過技術開發應用和彈性增加產線， AI伺服器去年增40% 站穩大廠供應鏈角色，讓市場看到英業達。今年除了供應鏈產能調整外，市場更關注記憶體原物料，以及伺服器布局。

蔡枝安表示，今年最大不同是原物料短缺和材料漲價，目前不敢說影響多大，主要會是低價和消費性終端產品，像是筆電漲價趨勢的影響目前還不知道，但英業達的伺服器客戶都是大廠商，漲價吸收能力有，預估影響不大，預估今年伺服器會有２位數成長，量能不算小。今年筆電量能看持平，但如果量況和價格可控，應可維持成長。

市場關注英業達伺服器布局大廠的比例，葉枝安說明，英業達在輝達，AMD和 客製化晶片ASI等C都已有布局，目前ASIC已有很高的比例，輝達維持相當的比例，AMD產品也會陸續開出。去年資本支出約5億美元，今年將倍增至10億美元，主要是購地和廠區基礎建設，ASIC將會占比AI伺服器一半。

更多太報報導

英業達旺年會今登場！祭20萬元最大現金獎總獎金額上看8千萬

美光授權生變力積電重訊！ 散戶愈跌愈買、股價急拉再創新高

【一文看懂】記憶體關稅利空來襲? 法人：接棒先進製程成AI「電子黃金」!