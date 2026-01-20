英業達今年AI雙位數成長 ASIC貢獻預計過半

英業達看好今年AI伺服器需求，今年業績仍將雙位數成長，且出貨量增幅不小。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達(2356)看好今年AI伺服器需求，去年相關業務成長約四成，今年仍可望維持雙位數成長，且出貨量增幅不小，值得一提的是，出貨結構也將出現明顯變化，ASIC伺服器貢獻的佔比預計會超過五成，成為推升今年AI業務成長的主要動能之一。

英業達總經理蔡枝安表示，ASIC伺服器需求主要由北美雲端服務供應商(CSP)客戶帶動，公司在ASIC領域取得較高比重的專案，除持續深化既有客戶合作，也積極拓展新客戶，並預期2026年導入新客戶的機率很高。

蔡枝安說，客戶之所以選擇與英業達合作，關鍵在於公司長期累積的原始設計製造(ODM)技術實力與穩定品質，能在客戶推進自研晶片與AI基礎建設的過程中，提供可靠的產品與量產支援。

在產品策略方面，英業達聚焦的主機板業務有助於維持較佳毛利率，並避免整機業務低毛利稀釋整體獲利表現。至於市場關注的H200產品出口中國議題，專為中國市場設計的H200產品目前仍在洽談，尚未有定論，主要障礙來自中國政策與核准問題，而非美國限制，公司將在符合法規的前提下持續與客戶溝通。

為因應客戶需求與長線擴產規劃，英業達財務長游進寶說，2025年資本支出約5億美元(約新台幣158億元)，今年提升至10億美元(約新台幣316億元)，用於擴充產能，包括購買近30條表面黏著技術(SMT)生產線，以及在墨西哥與泰國購置新廠房與土地。

海外擴廠方面，英業達美國德州休士頓廠預計第一季開始生產L10、L11等級產品；墨西哥新購土地與廠房主要用於車用產品，預計今年8月開始營運並擴充SMT產能；泰國新建伺服器工廠則規劃於2027年完工，另已購置三塊土地，將用於伺服器與筆記型電腦等產能布局。

除AI伺服器外，英業達也同步推進多元新興事業，其中，車用業務已從過去與一級供應商(Tier 1)合作轉向與代工廠(OEM)直接合作，產品涵蓋電子控制單元(ECU)等，2025年營收較2024年成長一倍，2026年更預計再成長三倍，並看好2027至2028年將可見到更顯著成果。

智慧醫療方面，英華達董事長何代水提到，集團強化布局智慧輸液系統、全民健康照護管理與循環腫瘤細胞(CTC)檢測服務等三大領域，均已逐步落地並推進商用化；而在機器人領域，英業達董事長葉力誠透露相關研發工作亦持續進行，將以輪式移動平台搭配雙臂操作為主，並與政府單位合作、洽談代工事宜，擴大未來成長動能。

關於記憶體漲價，蔡枝安觀察，伺服器業務受影響相對較小，原因包括大客戶在供應分配上具優先性，且財務實力雄厚、能吸收漲價壓力，因此較能取得足夠材料，維持交付與需求。筆電部分，個人電腦事業群群總經理尹福明認為，若筆電整體呈現漲價趨勢，終端消費者的購買意願可能下降，對商用與大眾市場的銷售造成不確定影響，目前尚無法判定影響程度，但風險存在且需持續觀察。

