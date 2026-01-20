英業達估記憶體對伺服器影響有限 AI伺服器2026年目標仍維持雙位數成長

英業達董事長葉力誠（右三）、總經理蔡枝安（左三）和一級主管20日宣誓英業達2026年目標。（攝影／李泰宏）

代工大廠英業達昨（20日）舉行旺年會，展望2026年，總經理蔡枝安表示，今年有2個變數，最主要是原物料短缺，另一個因素就是整個材料漲價，不過對伺服器來說，記憶體漲價的影響有限。同時今年AI伺服器成長幅度也是2位數成長，值得注意的是，數量的成長幅度不算小。

英業達於南港展覽館舉辦旺年會，由集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領集團公司英業達、英華達、無敵科技等6,000名同仁齊聚一堂。

葉力誠：去年AI伺服器營收年增40％

英業達董事長葉力誠表示，2025年對這個科技產業而言，是非常充滿挑戰的一年，不但要將許多前沿技術開發應用，同時也要把我們生產線有效率的、彈性的增加，並且穩定的提供商品給客戶。

葉力誠說，去年英業達AI伺服器營收年增40％，我們要持續站穩AI伺服器大廠供應鏈的角色，2026年， AI仍然是今年英業達最大成長的助力，AI伺服器跟雲端解決方案，今年仍然會大幅的成長，成為英業達營收很重要的引擎，公司也會全力投入AI伺服器的設計、製造的優化，以及供應鏈技術的整合，並推動雲端客戶的深耕開拓，以及與上下游加強緊密的彼此合作。

蔡枝安表示，今年AI伺服器出貨量成長預期高於營收增幅，毛利率維持樂觀，主要產品仍是L6的主板，將不會受到低毛利產品拖累。至於筆記型電腦拉貨動能仍在預期範圍內，目前記憶體漲價尚未明顯影響拉貨。

ASIC AI Server佔比已達五成持續成長

至於伺服器產品狀況，蔡枝安表示，ASIC AI Server去年佔比約五成，今年會繼續提升至五成以上，ASIC Server業績主要還是來自既有大客戶，新客戶持續洽談中，2026年有高機率新增合作機會，多家客戶同時進行業務推進。

英業達也規劃今年的資本支出預計達10億美元，是2025年的五億美元倍增，財務長游進寶指出，主要投入土地購買、生產設備擴充及全球廠房基建，包括美國、泰國、墨西哥均有新建或擴建計畫。其中美國德州新廠今年第一季開始生產，後續有二、三期擴建計畫，墨西哥新購土地主要用於車用事業，泰國新廠則專注伺服器產品。其中美國投資是因應客戶要求，與關稅無關。

至於機器人等新產品進度，葉力誠則是表示，機器人事業已展開自主研發並與政府單位及客戶合作，目前以輪式人形設計為主，初步成果已現，但尚待擴大規模。

廣告 廣告

(原始連結)





更多信傳媒報導

交通部：114年1-10月整體死亡自108年以來同期最低

史上最大122件現代建築之父「勒・柯比意」世界巡展2/25台北開展

台股續創高收31759點 國泰調查曝「庶民信心」：近4成憂回測兩萬五

