英業達保守看筆電：今年持平到小幅成長

▲英業達表示，由於受到記憶體漲價與供料因素影響，目前先保守看待，預估全年出貨量將與2025年持平。（圖／記者許家禎攝）

[NOWnews今日新聞] 記憶體漲價、缺貨潮蔓延至今年仍未解，英業達總經理蔡枝安今（20）日表示，由於受到記憶體漲價與供料因素影響，目前先保守看待，預估全年出貨量將與2025年持平，但如果料況問題能夠快速解決，整體價格能夠回跌，公司認為筆電市場仍有望維持成長趨勢。

英業達集團今日在南港展覽館舉辦旺年會，英業達表示，整體來看，筆電部分的拉貨動能目前仍在預期內，雖然記憶體的漲價導致所有品牌目前都在有做調整，但以第一季來說成長動能仍未消失，並未看到明顯被漲價效應影響，至於客戶提前拉貨已在去年底就開始進行。

此次記憶體供應鏈重組，從高端產品一路蔓延至中低端產品，進而影響到消費性電子產品，不過，英業達強調，在記憶體短缺發生以前，公司已提前預估會有骨牌效應產生，特別請客戶共同合作，提前購置部分材料，因此公司預計不會受到太大的衝擊。

另一方面，英業達仍看好AI為主要成長動能。公司指出，AI伺服器今年維持「雙位數成長」的目標不變，且成長幅度不小。蔡枝安表示，ASIC業務除既有客戶之外，另還有數家一線CSP洽談中，今年有機會開花結果。

外界同樣關注英業達在伺服器平台的布局比重，蔡枝安說明，公司在輝達、AMD（超微）與客製化晶片ASIC等三大方向皆已布局，其中ASIC增加比例相對高，輝達仍維持一定比重，AMD產品也將陸續開出。其中，ASIC占AI伺服器比重預計將達一半水準，成為今年推升AI伺服器成長的重要動能之一。

