英業達創辦人捐贈 東海啟用NVIDIA AI算力中心

（中央社記者趙麗妍台中5日電）東海大學今天啟用校友、英業達創辦人李詩欽捐贈的價值新台幣3000萬元「NVIDIA B200 AI Pod算力中心」，李詩欽說，台中會持續不斷發展，成為台灣矽島新核心。

李詩欽表示，深感榮耀能回饋母校，希望學生在求學期間就能接觸與產業同步、甚至更領先的運算資源，培育「即戰力」AI（人工智慧）領航新星，也藉算力提升，希望學生在AI應用上有足夠資源，畢業後投入業界不會有落差。

東海大學圖資長楊朝棟說，這次啟用的運算核心包含1台最新NVIDIA HGX B200系統平台伺服器，及2台搭載Ada Lovelace架構的NVIDIA L40S GPU伺服器，透過NVIDIA Spectrum高速網路交換機串聯，展現頂級運算叢集規格；技術上採用專用冷卻機櫃，成功克服高強度運算造成的散熱與電力挑戰，確保系統穩定運作。

東海大學舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕、東海大學校長張國恩與李詩欽等出席。

盧秀燕表示，東海大學教育非常成功，校友成為大企業家，取之社會，用之社會，回饋學校與台中市政府。中市府有設數位治理局，「數位力就是城市競爭力」，希望打造台中成為科技、智慧與AI城市。

張國恩說，學校要推動AI教育、AI應用教育，算力提升非常重要，除原有H200以外再加購B200，希望讓學生畢業後投入產業能順利銜接、加速教師研究成果發展，更有助台中未來發展。（編輯：李明宗）1150105