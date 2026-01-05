英業達創辦人李詩欽回饋母校 東海大學NVIDIA B200 AI Pod算力中心啟用

捐贈人李詩欽表示，身為東海人能回饋母校深感榮耀，盼讓學弟妹在求學期間即與產業同步，培育具「即戰力」的AI領航新星。 圖：東海大學/提供

[Newtalk新聞] 東海大學「NVIDIA B200 AI Pod 算力中心」今（5）日正式啟用，捐贈人英業達創辦人李詩欽是東海校友，他表示身為東海人能回饋母校深感榮耀。此次捐贈旨在讓學弟妹在求學期間，就能接觸與產業同步、甚至更領先的運算資源，培育具備「即戰力」的AI領航新星。

東海大學校長張國恩表示，過去兩年投入一億的校園AI基礎建設已邁入全新里程，而這座算力中心由第12屆傑出校友、榮譽理事長，也是英業達創辦人之一的李詩欽慷慨捐贈，NVIDIA B200 AI Pod搭載NVIDIA最新Blackwell架構的高階運算平台，為東海注入最強算力，而這套系統也可以作為市府的後盾，為台灣AI人才培育與智慧城市發展開啟新動力。

出席剪綵的台中市長盧秀燕稱讚此算力中心將成為台中「智慧城市」數位轉型的重要加速器，也確立東海在全台AI人才培育的領航地位。盧秀燕近年來一直積極推動數位發展，也是全台第一個打造數位發展局的市府，她肯定東海擁有李詩欽這樣愛母校的校友，他捐贈NVIDIA B200後，不僅將擁有全台大學最強的運算基地，這套設備，結合東海已經建置的AI PC教室，已經可以作為台中邁向2026 AI轉型之路的重要後盾，她相當期待能與張國恩校長共同透過AI教育，為在地注入豐沛的研發能量與高階人才的培育。

