英業達員工超時加班遭北市府開鍘！ 英業達回應說明了

日前媒體報導，英業達員工超時加班遭北市勞基法開鍘30萬元。英業達今天正式發布聲明表示，本次個案發生於專案業務旺季期間，部分同仁因積極投入專案進度而出現工時超出限制的情況，公司已檢討並強化相關管理機制，英業達並未也絕不會採取任何形式的強制勞動。

英業達強調，對此高度重視並說明相關工時管理及員工照護作法，以利外界更全面了解公司實際作為。

英業達指出，因應科技業快速變動的營運型態，英業達實施「全彈性工時」與「加班費雙軌制度」，在符合法規前提下，賦予同仁高度彈性與自主性。同仁可依業務淡旺季及個人生活需求，彈性安排上下班時間；如工時達到勞動基準法加班標準，公司亦依法發放加班費，以具體行動保障員工的勞動權益與薪資水準。未來公司將持續優化工時管理與即時預警機制，降低超時風險，確保效率與員工健康取得平衡。

在假期與福利制度方面，英業達提供優於法令規定的假期與休假安排，包括每年一天「有薪生日假」，以及三天可自由運用的「Important Day」有薪自選假，鼓勵同仁在人生重要時刻保留時間自我充電。同時，公司實施「法定補班日免上班」及「英業達限定連假」等制度，讓同仁享有不中斷且有品質的休息與調適時間。

英業達表示，積極打造友善育兒與健康職場環境，公司提供每胎 66,000 元生育禮金，支持員工面對人生不同階段的需要；並提供免費多元餐點、視障按摩服務、年度健康檢查與員工協助方案（EAPs），從身心健康、家庭照顧到職涯發展，全方位支持員工，期盼讓職場同時具備專業成長機會與溫暖的人性關懷。

