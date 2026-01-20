英業達拚兆元1》葉國一2驚奇！葉力誠化身鼓手 喊AI再創巔峰

英業達20日舉辦尾牙，讓人意外的是董事長葉力誠坐在台上、節奏俐落槌鼓，連坐在台下的父親、創辦人葉國一都沒認出兒子。這一幕，像是精心設計的驚喜，恰巧對應英業達成立超過50年後，正站在關鍵轉折點，全面押注AI（人工智慧）拚大成長，挑戰年營收站上兆元大關。

這場尾牙，英業達找來小男孩樂團表演，葉力誠自爆與團長是30年的老朋友，決定化身鼓手，粉墨登場演出，成為英業達尾牙的大高潮。

這件事保密到家，直至節奏響起，台下員工才發現鼓手身份。連坐在台下第一排的葉國一，也是在旁人提醒後，才發現舞台上的鼓手正是自己的兒子。兩代同場，卻站在不同位置，對照出英業達正走向下一個階段。

這個畫面，被不少員工解讀為象徵意味濃厚的一刻——舞台上，是第二代領軍者高調現身；舞台下，則是見證英業達走過半世紀的創辦人。兩代同場，卻站在不同位置，對照出企業正走向下一個階段。

葉力誠（右）接班2年，率領英業達瞄準AI翻新頁，讓父親葉國一（左）感到欣慰。（江星翰攝）

除了表演 葉力誠定調：AI是英業達的最大引擎

葉力誠在尾牙前受訪，直言2025年對科技業是充滿挑戰的一年，不過英業達在AI伺服器的布局已開花結果，占整體伺服器營收比重已達4成，「2026年有望突破5成大關。」英業達總經理蔡枝安說。

展望今年，葉力誠以「讓AI再創巔峰」為集團定調主軸。他強調，AI不只是單一產品線，是牽動設計、製造、供應鏈整合與客戶關係的系統性工程，未來仍會是英業達最主要的成長動能。

蔡枝安指出，AI已逐漸改變英業達的營收結構，隨著AI伺服器出貨持續放量，加上AI ASIC（特定應用積體電路）需求明顯升溫，既有客戶的訂單量已有顯著成長，同時也正積極爭取更多新客戶。相較之下，筆電等傳統業務維持穩定，但成長性趨於保守。

走過50年 AI成為英業達轉折點

英業達成立超過半世紀，這場尾牙不只追求規模，更選擇下一個10年的主航道。

從董事長走上舞台、創辦人坐在台下，到管理層反覆強調AI的結構性角色，英業達釋出的訊號相當清楚：這不是短期追逐題材，而是一場攸關世代、組織與產業定位的長期下注。

鼓聲落下之後，真正的考驗才正要開始。