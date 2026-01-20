英業達拚兆元2》AI成主引擎 伺服器、ASIC撐起成長底盤

AI（人工智慧）全面放量，真正決定一家代工廠能否吃下長期紅利，關鍵已不只是接到多少GPU訂單，而是掌握不同層級的伺服器規格，英業達高層人士笑說，AI伺服器已撐起營收結構翻轉的主引擎，並預告AI ASIC（特殊應用積體電路）布局大有斬獲。

英業達瞄準AI趨勢，董事長葉力誠指出，2025年AI伺服器營收年增約4成，占整體伺服器營收比重達4成。這樣的變化，並非單靠市場題材，是實際反映在出貨與接單結構上。

攻AI伺服器 從L6吃到L11訂單

英業達總經理蔡枝安表示，2026年AI伺服器出貨量可望維持雙位數成長，且成長幅度「不算小」，顯示需求已進入穩定擴張階段。

事實上，不能把「伺服器」視為單一產品，其在代工體系中細分成不同層級，而英業達長期卡位L6主機板代工，成為伺服器出貨的最大宗，蔡枝安指出，隨著AI需求拉升，英業達正逐步往更高層級推進。

據悉，英業達規劃承接L11的整機組裝業務，從單純的板件供應，延伸至系統整合，產品價值與技術門檻同步提高，也為後續營收放大提供空間。

蔡枝安預告，AI ASIC出貨占AI伺服器的一半，今年有望迎來新客戶。（江星翰攝）

ASIC浮上檯面 AI伺服器成長不只靠GPU

除了市場熟悉的GPU伺服器，AI ASIC正成為英業達的另一個成長關鍵。蔡枝安指出，AI ASIC目前已占英業達AI伺服器出貨比重的一半左右，且不只是既有客戶持續放量，2026年有機會再迎接不只一個新客戶。

這也意味，英業達在AI伺服器布局上，並未押單一平台，而是同時發展涵蓋GPU與客製化晶片2條路線。對雲端服務供應商（CSP）而言，ASIC可在特定工作負載下提升效率、降低成本，需求成長趨勢明確。

在AI高速成長之際，英業達高層人士指出，公司仍抓住既有基本盤，2025年以X86為主的通用伺服器繳出亮眼成績，2026年有機會與去年持平，為整體營運提供穩定支撐。

在「底盤穩、引擎轉強」的結構下，英業達內部也預期，2026年伺服器營收占比有機會首度超越筆電，成為集團最重要的業務主軸。這個轉變，對一家長期以PC代工聞名的老牌廠商而言，意義不言而喻。

英業達選擇一條紮實的AI路徑，從主機板跨足整機到ASIC，英業達高層人士指出，AI成長不是一季、兩季的短期衝刺戰，是牽動產能、客戶結構與製造深度的長期工程。

當AI伺服器全面進入量產與系統化階段，誰能在不同層級站穩腳步，將直接決定下一個成長週期的高度。對英業達而言，這場AI戰役，才剛進入真正關鍵的中段。