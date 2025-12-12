英業達拿下163億AI伺服器大單！助這日商在澳洲打造「全球首座B300超算中心」

AI伺服器大廠英業達（2356）業績再傳捷報，且金額獲官方證實。日本數據服務商Datasection Inc.（3905.T）於公告中正式揭露，與英業達達成的伺服器採購協議，總金額高達5.21億美元，約合新台幣163.59億元（以匯率31.4計算）。這批搭載NVIDIA最新B300 GPU的頂規設備，將運往澳洲雪梨，打造全球首座B300超大規模AI叢集超算中心。

根據Datasection釋出的官方資訊，這筆高達163億元的採購案，鎖定的是輝達（NVIDIA）下一世代Blackwell架構中最高階的B300規格。Datasection代表董事、總裁兼執行長石原紀彥（Norihiko Ishihara）指出，該計畫將建立一個配備1萬顆GPU（共1,250台伺服器）的超大集群，運算效能預計突破200 ExaFLOPS（FP4精度）。石原紀彥強調，「這是全球首個採用NVIDIA B300的超大規模部署，對Datasection而言，標誌著我們從亞太區AI基礎設施提供者，跨足成為全球領導者的重要里程碑。」

這筆百億訂單對英業達而言，不僅是營收大補丸，更具備戰略意義。石原紀彥表示，透過與英業達的策略合作，Datasection得以在晶片產能極度吃緊的現況下，「優先獲得下一世代硬體」。這顯示英業達在NVIDIA供應鏈中的順位與調度能力備受肯定，成功協助客戶解決目前市場上高效能運算基礎設施嚴重短缺的痛點。

Datasection進一步說明，這座位於雪梨的AI算力中心，主要是為了因應全球最大雲端服務供應商之一的客戶需求。為了強化服務競爭力，Datasection也將導入自主研發的演算法系統「TAIZA」來優化運作。石原紀彥分析，與標準集群管理方案相比，TAIZA能顯著提高資源利用率並降低營運成本，為客戶提供更佳的性價比，這將是他們在競爭激烈的亞太算力市場中，搶攻市佔率的關鍵武器。

市場分析師認為，英業達此次拿下163億元的B300首發與量產訂單，金額明確且規模龐大，顯示其在AI伺服器領域的接單能力已從H100/H200系列順利過渡至Blackwell Ultra世代。隨著2025年AI基礎設施建設需求持續強勁，這筆訂單將為英業達明後年的營收成長提供強勁支撐。

