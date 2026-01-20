英業達旺年會登場！資本資出大增 AI成長引擎全開

財經中心／余國棟報導

英業達今（20）日在南港展覽館舉辦年度旺年會，集結集團旗下近6,000名同仁齊聚一堂。董事長葉力誠直言，2025年是充滿挑戰但成果豐碩的一年，AI伺服器營收年增40%，穩居供應鏈關鍵角色，並預告2026年AI與雲端需求將持續放大，成為推升營收的最重要動能，市場對英業達後續成長動能高度關注。回顧2025年，英業達全年營收累計6,911億元，年增6.94%，再創新高，持續站穩AI伺服器關鍵供應鏈地位。

廣告 廣告

英業達本次旺年會以「同心協力再創不凡」為主題，象徵集團在面對產業快速變化與AI浪潮下，持續凝聚組織向心力，將團隊能量轉化為穩定成長的核心動能。葉力誠表示，新的一年能與同仁齊聚一堂別具意義，並感謝全體員工在過去一年對英業達的支持與付出，讓公司在高度競爭的科技產業中持續站穩腳步。

回顧2025年，葉力誠指出，全球科技產業充滿不確定性，但英業達在營運與執行面展現高度韌性，不僅營收再創新高，AI伺服器相關業務更繳出年增40%的亮眼成績，持續鞏固在AI伺服器大廠供應鏈中的關鍵地位。他強調，這些成果並非偶然，而是來自長期對技術研發、生產效率與彈性產能布局的投入，也反映團隊在高壓環境下的執行力。英業達總經理蔡枝安則表示，今年資本支出將倍增，面對記憶體漲價，伺服器客戶都是大廠商有吸收能力，預估影響不大，預期今年伺服器會有２位數成長。

英業達本次旺年會活動由阿Ken與楊小黎擔綱主持，以最大獎現金20萬元，總獎金超過8,000萬來感謝慰勞員工之外，現場安排多組重量級演出嘉賓，包含小男孩樂團、孫盛希、高爾宣、李聖傑接力登台；更邀請金曲歌王蕭敬騰擔任壓軸嘉賓。（圖／記者余國棟攝影）

英業達不只著眼於技術開發，更同步強化生產線的效率與彈性，確保能穩定回應客戶需求，這正是企業韌性與創新能力最重要的展現。葉力誠坦言，AI浪潮帶來的不只是機會，也伴隨更高標準與更快節奏，唯有持續優化製造流程與供應鏈整合，才能在激烈競爭中維持領先，公司在機器人部分目前也是屬於進行式，公司在這一塊也會持續努力。

展望2026年，葉力誠明確定調AI再創高峰、綠色永續領航的發展方向。他表示，AI仍將是英業達最重要的成長引擎，預期AI伺服器與雲端解決方案需求將持續大幅成長，集團也將全力投入AI伺服器設計、製造優化、供應鏈技術整合，以及雲端客戶的深耕布局，同時加強與上下游夥伴的緊密合作，放大整體競爭優勢，至於AI電力需求的問題，公司認為不會造成影響。

本次旺年會活動由阿Ken與楊小黎擔綱主持，以最大獎現金20萬元，總獎金超過8,000萬來感謝慰勞員工之外，現場安排多組重量級演出嘉賓，包含小男孩樂團、孫盛希、高爾宣、李聖傑接力登台；更邀請金曲歌王蕭敬騰擔任壓軸嘉賓，將現場氣氛推向最高潮。英業達期許在AI浪潮與永續趨勢並進下，持續穩健成長，為下一個50年奠定更厚實的基礎。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／台積電漲15元反攻！台股上漲120點創新高 缺貨、漲價題材股活躍

越南產能直逼中國廠！⾙爾威勒越南新廠啟用 全球布局成形

國際／川普再度翻臉歐洲！避險資金提前卡位 買盤引爆貴金屬行情

台股盤前／美股休市期指收盤走弱 台指夜盤先跌114點開盤恐不好過！

