英業達獲大單！助Datasection 雪梨建全球首座NVIDIA B300處理器AI集群
日商Datasection 先前釋出將在日本建置採用輝達 B200 GPU 的大型 AI 超級運算叢集後，12月11日宣佈，已與伺服器設備供應商英業達(2356)達成1,250台搭載10000個輝達B300 GPU的伺服器採購協議，並將在澳洲雪梨建立一個世界級、全球首個配備NVIDIA B300 GPU的超大規模AI叢集。
Datasection 今年7月才宣布興建日本首座、也是亞洲其中一座採用輝達 B200 GPU 的大型 AI 超級運算叢集，這項部署計畫有技嘉科技子公司技鋼科技的大力支援。
Datasection總裁兼執行長石原紀彥指出，此叢集的運算效能將超過200 ExaFLOPS (FP4)，以因應全球最大雲端服務供應商之一的客戶需求，該專案對Datasection來說，將是一個重要的里程碑，不但鞏固其在亞太區AI基礎設施提供者的領先地位，也成為下一代AI基礎設施開發領域新興的全球領導者。
此超級集群採用NVIDIA最新Blackwell B300技術，為日本與亞太區企業提供企業級AI運算服務，目的是要解決高效能人工智慧運算基礎設施嚴重短缺的問題，尤其是市場需求遠高於供給的情況下，企業與公家機構正在加速推動AI轉型計畫。
石原紀彥表示，透過與英業達的策略合作，Datasection已獲得先進且高度可靠的GPU伺服器供應，以用於部署和擴展其人工智慧資料中心業務，此次合作使得Datasection能夠優先獲得下一世代硬體，從而加速其在多個市場的擴張。
石原紀彥指出，Datasection雪梨建構的AI集群是一個搭配10,000個GPU(1,250個單元)的超大集群，這是全球首個採用NVIDIA B300的超大規模部署，展望未來，將繼續與夥伴緊密合作，快速建構基礎架構，為亞太區下一代AI創新提供強大動力。
Datasection核心競爭優勢來自於自主研發的演算法系統「TAIZA」，該系統能夠優化大型GPU叢集在AI工作負載下的運作，與標準集群管理解決方案相比，「TAIZA」能夠顯著提高資源利用率、降低營運成本並增強效能可靠性，從而為客戶帶來清晰且極具吸引力的價值主張，這項技術的設計目的是極大化提升人工智慧資料中心架構的效率，為機器學習訓練、推理工作負載和高效能運算應用提供最佳效能。
石原紀彥指出，在製造、金融服務、醫療保健和科技業加速採用人工智慧技術的帶動下，亞太區人工智慧基礎設施市場預計將顯著成長，Datasection目標是利用其在B200/B300技術領域的先發優勢，在這個不斷擴大的市場中搶下可觀的市佔率。
