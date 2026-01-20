英業達車用產品出貨看增三倍

英業達（2356）AI業務衝鋒之際，車用、機器人等非AI事業布局今年也將強勁成長，總經理蔡枝安昨（20）日表示，車用相關出貨順利，直接與OEM廠合作，預計今年出貨有望比2025年大增三倍，機器人也瞄準工業市場，未來有機會成為集團新營運成長動能。

蔡枝安指出，英業達去年車用產品出貨繳出翻倍成長佳績，今年動能更強，並持續看好相關業務2027年及2028年都可望有優異成果。

據了解，英業達過去車用零組件出貨主要以主機板供貨給一階（Tier1）客戶，隨著直接躍升與OEM廠合作，目前不僅出貨車用主機板，連象徵「汽車大腦」的車用ECU也開始進入供貨行列。

機器人布局方面，董事長葉力誠指出，正積極投入研發，以輪式機器人為開發主軸，後續有望切入工廠應用。

談到筆電事業，蔡枝安指出，受原物料短缺及漲價影響，可能導致筆電面臨漲價，進而衝擊買氣，因此對今年出貨保守看待，預期可能與去年持平。

