英業達重要動能來自它，明年可望貢獻過半伺服器業績！輝達、超微都入列，還有車用產品的奇兵
英業達（2356）受惠AI伺服器業務持續升溫，而且從輝達（NVIDIA）到超微（AMD）都是客戶，這塊業務的營收不僅今年可望年增四成，2026年對於整體伺服器營收佔比，也有機會突破50%。
第三季獲利創下近四年單季新高
英業達周二（11/11）發表第三季財報，合併營收年增7.6%至1762.86億台幣，本業獲利雖年減2.9%至30.67億台幣，惟受惠業外收益11.37億元，使當季淨利年增逾三成至27.3億元、每股純益（EPS）0.76元，創下近四年單季新高。
若觀察今年前三季，英業達合併營收年增近16%至5198.97億台幣，同期淨利年增35%至66.22億元，每股純益1.85元，高於去年同期的1.37元。
英業達總經理蔡枝安下午在線上法說會中表示，「大家都有看到我們前三季的表現，其實前三季表現還不錯，第四季應該講說往下修，因為這是市場的一個pattern，就是之前的提前拉貨現象。」
「展望2026年，相對2025年來講，我們看到也是往上成長。」
車用產品營收2027年上看100億元
以主要產品別來看，今年第三季個人電腦（PC）及筆電（NB）佔比仍是最大，達51~55%；伺服器佔比41~45%；智慧裝置佔比是個位數。
總經理蔡枝安指出，今年AI伺服器佔整體伺服器營收約40~45%，2026年可望突破50%，其中輝達仍是最大動能，其次是ASIC（特殊應用積體電路），再來是起步較晚的超微。
他在回覆法人提問時也表示，車用產品正出現爆炸性成長，「今年的整個營收大概是去年差不多將近三倍，整個市場在成長，雖然它營收還是很小。目前車用來講，現在是在生產性的認證，所以我們在全球各個點都有佈局，在上海、台灣、捷克、墨西哥，都有車用生產線的裝置及認證。」
「其實明年對車用來講，還是一個大幅成長的狀態，我們希望到2027年，也許2027年有機會超過100億的營收了。」
海外擴廠持續進行
對於法人提問資本支出的變化，財務長游進寶說明，今年海外跨廠在持續進行，從泰國、墨西哥到捷克都是，而2026年預計在泰國及美國廠區的生產設備投入也會持續增加。
公司預期，2025年資本支出4~4.5億美元，2026年則不會超過5億美元。
