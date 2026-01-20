英業達：今年AI伺服器持續成長兩位數 資本支出倍增

（中央社記者吳家豪台北20日電）代工廠英業達總經理蔡枝安今天表示，人工智慧（AI）伺服器今年持續兩位數成長沒問題，筆電受到漲價及缺料影響，預估今年出貨量將與去年持平；今年資本支出將倍增至超過10億美元（約新台幣316億元），主要用於美國、墨西哥及泰國擴廠與設備採購。

英業達集團今天在南港展覽館舉辦尾牙旺年會，由阿Ken與楊小黎擔綱主持，最大獎現金新台幣20萬元，總獎金超過8000萬元，安排小男孩、孫盛希、高爾宣、李聖傑等多組藝人登台，並邀請歌手蕭敬騰擔任壓軸演出。

蔡枝安出席旺年會前記者會表示，英業達今年AI伺服器將持續兩位數成長，以L10（伺服器組裝與測試）、L11（伺服器整機系統）等級的產品為主要動能，且ASIC（特殊應用晶片）占AI伺服器比重超過一半，有好幾個新客戶洽談中。

他提到，英業達去年資本支出約5億美元，今年會超過10億美元，絕大部分都用於擴充產能。英業達去年在美國投資建廠，預計今年第1季開始生產，後續還有第2期與第3期擴建計畫；另外在墨西哥購地，主要為了車用產品；泰國新廠正在興建中，主要為了伺服器，後續擴廠會涵蓋伺服器和車用產品。

英業達旗下英華達董事長何代水說，越南1廠已經滿載，越南2廠動土典禮剛舉辦，預計2026年底完工。過去2到3年英華達把部分產能轉移到越南河內，目前是英華達全球各工廠出貨營收與獲利的最重要來源之一，啟動2廠後將對英華達營收和財務績效帶來更多貢獻。

英業達董事長葉力誠表示，2025年對科技產業而言是非常充滿挑戰的一年，英業達不斷開發許多前沿技術及應用，同時要有效率、彈性增加生產線，穩定提供產品給客戶。

葉力誠說，2025年英業達營收持續創新高，AI伺服器營收年增40%，持續站穩AI伺服器大廠供應鏈的角色。展望2026年，預計AI伺服器與雲端解決方案的需求今年仍然會大幅成長，成為英業達推動營收的重要引擎。

針對外媒報導中國海關阻擋輝達（NVIDIA）H200晶片進口，蔡枝安坦言，H200主要為了中國客戶，「目前有在談，但沒有定論」，取決於政治走向和中國是否允許。

關於記憶體缺貨與漲價議題，蔡枝安認為，記憶體缺貨對伺服器影響不大，因為英業達的伺服器客戶都是大客戶，有能力拿到足夠材料，財力也比較雄厚，對漲價的吸收能力比較高。（編輯：潘羿菁）1150120