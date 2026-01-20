英業達：ASIC業務洽談新客戶 期盼AI再創巔峰

代工大廠英業達20日指出，在AI伺服器跟雲端解決方案強勁需求下，將是今年營運成長的重要動能，期許「讓AI再創巔峰」。英業達預計AI伺服器今年將維持雙位數成長，其中，ASIC伺服器貢獻比重將達5成，且正與多家新客戶接洽中。

英業達20日舉辦旺年會，董事長葉力誠指出，回顧2025年，英業達的營收仍然持續創新高，其中AI伺服器營收年增40%，穩固AI伺服器大廠供應鏈角色。展望2026年，AI伺服器跟雲端解決方案將是成長的重要動能。他說：『(原音)我們的期許是要讓AI再創巔峰、綠色永續領航。AI仍然是今年英業達最大成長的助力，我們預計AI伺服器跟雲端解決方案的需求今年仍然會大幅地成長，會成為英業達推動營收的一個重要引擎。我們也會全力投入AI伺服器的設計製造優化、供應鏈技術整合，推動雲端客戶的深耕開拓。』

葉力誠指出，英業達將全力投入AI伺服器的設計製造優化、供應鏈技術整合，深化與雲端客戶合作，針對上下游加強更緊密的合作關係。

觀察產品別，英業達主管指出，筆記型電腦因受到記憶體等原料漲價與缺料影響，保守預估今年出貨量與去年表現持平；車用領域去年營收已翻倍，預計今年將再成長3倍。

AI伺服器將維持強勁表現，去年營收年增幅達4成，預計今年將維持雙位數成長。其中，去年ASIC佔比約4成，今年將有雙位數成長，占AI伺服器比重超過一半。英業達補充指出，公司深耕ODM業務，持續獲得客戶青睞。目前ASIC業務仍以既有客戶為主，但已與多家新客戶接洽中，預期今年有機會取得新訂單、挹注後續成長動能，因此看好ASIC成長性。

針對資本支出，英業達表示今年將超過10億美元，較去年5億美元翻倍成長，主要用於海外擴廠，包含美國、墨西哥以及泰國等地，以及設備採購。

台美關稅部分，英業達指出，因應客戶需求，去年已啟動對美國投資，預計休士頓廠將在首季開始量產，而海外設廠步調與近期台美關稅談判的結果並無直接關係。(編輯：許嘉芫)