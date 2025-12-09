英業達11月營收年減14.3%、股價走弱 看好伺服器明年Q1淡季不淡

代工大廠英業達（2356）今（9）日公告 11 月營收 521.56 億元，月減 4.76%、較去年同期下滑 14.3%，創近 9 個月低點。 圖：翻攝自 英業達-伺服器研發／製造廠

[Newtalk新聞] 電子代工大廠英業達（2356）今（9）日公告 11 月營收 521.56 億元，月減 4.76%、較去年同期下滑 14.3%，創近 9 個月低點。不過，今年前 11 個月該公司累計營收已達 6,268.2 億元，較去年同期增長 9.2%。

英業達於先前法說會中提到，由於上半年受關稅及貿易戰等因素影響，客戶提前進行拉貨，導致第四季的拉貨動能減弱，預計季營收將回落到與第一季相當的水準。儘管如此，英業達對 2026 年仍態度樂觀，預期整體營收將會有顯著成長，尤其來自 AI 伺服器的貢獻。根據公司預測，2026 年 AI 伺服器的營收占比將從今年約 40%—45%，提升至逾 50%。

在筆電業務方面，英業達 11 月出貨 170 萬台，較上月增加約 10 萬台，但與去年同期持平；第三季筆電出貨 540 萬台後，第四季預期將略微季減，全年筆電業務估計仍可維持個位數成長。公司指出，明年首季筆電將面臨傳統淡季效應，但隨 Windows 10 終止服務及 AI PC 需求增加，筆電整體業務仍有望穩健成長。

英業達今（9）日走跌 4.02%，收在 45.4 元，該公司今年來仍下跌 9.4%。

