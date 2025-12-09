英業達11月營收521億年減逾14% 寫近9個月低點

（中央社記者吳家豪台北9日電）受到人工智慧（AI）伺服器產品組合改變影響，代工廠英業達今天公布11月合併營收約新台幣521.56億元，月減4.8%，年減14.3%，為近9個月低點；今年前11個月累計營收約6268.19億元，年增9.2%。

英業達11月筆電出貨170萬台，月增10萬台，但預估第4季整體筆電出貨將略低於第3季，明年第1季會面臨較明顯的傳統淡季效應。

英業達對中央社記者表示，AI伺服器出貨轉為L6（主機板組裝），今年第4季輝達HGX架構產品的出貨仍會增加，明年第1季伺服器有望淡季不淡。

英業達總經理蔡枝安11月11日在法人說明會表示，今年受到貿易戰、關稅影響，上半年提前拉貨潮，反轉過去下半年占比較高的走勢，預期第4季業績表現會回檔到與第1季相當，但全年度還是比去年成長。

展望2026年營運，他表示，2026年伺服器業務將年增雙位數百分比，筆電和手持裝置業務則是成長個位數百分比，業績、毛利率表現會比2025年成長；AI伺服器2025年在整體伺服器業務比重大約40%至45%，明年預計會超過5成。（編輯：潘羿菁）1141209