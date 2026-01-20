英業達AI伺服器創顛峰 整機出貨增、ASIC接單大成長 2026年營收挑戰兆元有望

英業達董事長葉力誠（右三）、總經理蔡枝安（左三）率領經營團隊在尾牙旺年會前受訪。

英業達繼2025年營收近7000億元後，總經理蔡枝安表示，今年AI伺服器總出貨量將成長50％、營收可望出現雙位數百分比成長性，AI ASIC伺服器不僅既有客戶訂單量大成長、還有機會迎接不只一個新客戶，車用電子接單也順暢。外界看好，英業達成立超過50年後，2026全年營收有機會首度站上兆元大關。

英業達今日舉行尾牙旺年會，董事長葉力誠在會前媒體聯訪時透露，2025年AI伺服器營收比前一年成長40％、佔伺服器營收已達四成後，2026年AI伺服器將「再創巔峰」，繼續是英業達營收最大成長動能。

英業達總經理蔡枝安則接棒指出，2026年AI伺服器出貨量可望有雙位數百分比的成長性，主要來自於既有CSP客戶的AI ASIC L6業務大成長之外，另外兩家CSP客戶也有機會在2026年順利打入，而且英業達將首度承接伺服器L11組裝業務，都是AI伺服器成長的底氣，而英業達2025年以X86為主的通用伺服器繳出亮麗成績單之後，2026年也有機會與去年持平，都讓蔡枝安樂觀預期，對比於2025年英業達營收還有超過5成來自於筆電，2026年伺服器營收占比有機會一舉超過筆電、成為英業達最重要的業務。

由於伺服器的訂單不斷增加，蔡枝安説，2025年啟動建廠的德州休士頓廠，2026年第一季開始，第一期將開始投產，以生產伺服器L10、L11為主，而第二期、第三期廠房也已經在規劃中，泰國廠也在2025年擴產，目前正在興建的廠房將會以生產L10、L11為主，預計2027年第一季投產，英業達更已經另外在泰國準備三塊土地，作為未來擴產之用。

除了L10、L11之外，L6主機板代工一直是英業達的伺服器出貨主力，蔡枝安表示，為了因應今年伺服器L6代工訂單的需求大增，英業達已在台灣、泰國與墨西哥擴增SMT產線，以因應不斷增加的伺服器L6主機板打板訂單，2025年三地合計SMT為30條，至2026年底將擴增至60條，相當於SMT產能擴產一倍。

也因為不斷的擴產，蔡枝安表示，2026年資本支出將比去年倍增、來到10億美元。外界也因而看好，2026年英業達營收有機會首度站上兆元大關，而L6訂單成長，英業達毛利率與獲利可望賺到裡子。

英業達集團今日舉辦旺年會，由英業達集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領集團公司英業達、英華達、無敵科技等6,000名員工齊聚一堂，這次英業達尾牙以「同心協力再創不凡」為主題。

今日的旺年會活動由阿Ken與楊小黎主持，最大獎為現金20萬元、總獎金超過8,000萬元，現場安排表演藝人包括小男孩、孫盛希、高爾宣、李聖傑等，而蕭敬騰則是擔綱壓軸表演。



