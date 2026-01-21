英業達AI伺服器大幅成長 旺年會豪撒8千萬總獎金

台北市 / 綜合報導

代工大廠英業達昨(20)日舉辦旺年會，由於2025年營收亮眼，AI伺服器年增40%，這一次也特別犒賞員工，不但席開600桌，豪發新台幣8000萬元的總獎金，更邀請蕭敬騰、李聖傑等多組歌手帶來精采演出。不過今天全場最大的亮點，絕對是董事長葉力誠帶來的驚喜，詳情情形，帶您一起來看。

英業達董事長葉力誠VS.小男孩樂團說：「給我一個尖叫聲好嗎。」打起鼓來架式十足，英業達集團董事長葉力誠，在台上化身鼓手，員工在台下尖叫聲不斷。

小男孩樂團「Hey Girl」說：「跌倒以後，一步一步站起來，不懂欣賞的遺憾， say goodbye。」與旺年會的表演嘉賓小男孩樂團，驚喜合體嗨翻全場，不只如此還有其他大咖現身。歌手蕭敬騰「讓我為你唱情歌」說：「讓我為你唱情歌，讓我對你說愛你，請你相信我的真心。」

歌手蕭敬騰李聖傑高爾宣，輪番上陣，演出卡司星光熠熠，員工大飽耳福。歌手李聖傑「手放開」說：「最後的疼愛，是手放開，不想用言語拉扯，所以選擇不責怪。」

英業達20日席開600桌，率領約6000名員工盛大舉辦旺年會，更豪發總獎金超過新台幣8000萬元，最大獎則是20萬元，就是因為2025年的營收，表現亮眼，其中AI伺服器年增40%。

英業達董事長葉力誠說：「AI仍然是今年，英業達今年，最大成長的助力，我們預計AI伺服器，跟雲端解決方案的需求，今年仍然會大幅的成長。」

樂觀表示，今年AI伺服器，還能維持雙位數成長，未來在面對瞬息萬變的產業脈動，也將持續累積成長動能，邁向下一個里程碑。

