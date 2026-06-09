英法加挪四國聯手！制裁約旦河西岸暴力屯墾者 禁以色列部長入境
英法加挪四國聯手！制裁約旦河西岸暴力屯墾者 禁以色列部長入境
英國、法國、加拿大與挪威於週二宣布，針對在約旦河西岸（West Bank）煽動及參與暴力的以色列屯墾者網絡實施協調制裁。此舉旨在打擊破壞以巴和平的極端行為，法國更直接禁止以色列財政部長入境，引發以色列政府強烈抗議。
針對約旦河西岸（West Bank）日益嚴重的暴力衝突，英國、法國、加拿大及挪威週二發表聯合聲明，宣布對資助並執行暴力行動的以色列網絡實施新一輪制裁。這項行動與上週澳洲及紐西蘭的制裁步調一致，顯示西方國家對 Benjamin Netanyahu 政府擴張屯墾區政策的強烈不滿。
法國外交部長表示，已禁止以色列財政部長 Bezalel Smotrich 及多名屯墾組織領袖入境。英國則鎖定切斷極端組織的資金鏈，制裁對象包含一家涉嫌摧毀巴勒斯坦財產的建築公司。加拿大也對另一家建築商及其負責人實施制裁，禁止國民與其進行任何交易。
西方各國外交部長在聯合聲明中強調，這些措施是為了追究極端屯墾者對巴勒斯坦平民犯下的恐怖暴力責任。外交官指出，這些暴力行為意在阻礙巴勒斯坦建國的可能性。目前約有數十萬以色列人居住在 1967 年戰爭後佔領的土地上，儘管以色列主張擁有歷史與宗教權利，但聯合國（UN）及多數國家均認定此舉違反國際法。
對此，以色列外交部堅決反對制裁，指責相關國家未能有效控制反猶太主義，並批評制裁是以政治手段干預猶太人在以色列土地上的居住權。以色列政府雖承認有暴力事件發生，但反對外國對其公民實施制裁。法國預計於 6 月 12 日在巴黎召開會議，邀請以巴民間團體與多國外長進一步討論和平進程。
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